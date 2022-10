Jennifer López y Ben Affleck: Ya estarían en crisis y estos son los datos de su reciente pelea

Los cibernautas utilizaron su ingenio al compartir y viralizar memes sobre el aspecto cansado de Affleck y su supuesto acuerdo matrimonial con Jennifer López.

Otros rumores surgieron luego de la boda debido a opiniones de la madre de JLo y las declaraciones de su primer esposo.

¿JLo y Affleck estarían en crisis?

Tras su luna de miel en la que derrocharon amor y evidenciaron que estaban en una de las mejores etapas de su relación, al parecer en la actualidad dio un giro y surgieron nuevos rumores.

Según el medio estadounidense Only Radar, López y Affleck han tenido diversas discusiones y el actor decidió irse de casa debido a la actitud constante de JLo por tener el control de la relación.

De acuerdo con lo publicado por el medio estadounidense, una fuente cercana a la pareja declaró que, en los últimos días, JLo y Affleck no paran de discutir.

“La pareja no deja de pelearse. Antes de la boda, JLo hizo una actuación digna de un Óscar, fingiendo ser perfecta y muy relajada. Ben estaba cegado por el amor, pero no se dio cuenta en qué se estaba metiendo”, dijo la fuente a Only Radar.