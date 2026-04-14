Jessi Cave, actriz de Harry Potter, se compromete tras 12 años y cuatro hijos

Jessi Cave, actriz británica que interpreta a Lavender Brown en la saga de Harry Potter, anunció su compromiso con el comediante Alfie Brown a través de una publicación en redes sociales.

En la fotografía publicada en Instagram, se ve a Cave acostada, mostrando su anillo de compromiso, con su futuro esposo al lado.

“12 años y 4 hijos después… ¡Esto se está poniendo serio!”, escribió la actriz en los comentarios de su publicación, en referencia al tiempo de relación con Brown y a sus hijos: Donnie, de 11 años; Margot, de 9; Abraham, de 5; y Becker, de 3 años.

En las historias de la misma red social, la actriz también compartió una imagen en la que se observa la joya de cerca, además de unos ojos y una boca dibujados en el dedo anular, para que los diamantes del anillo completaran la figura. A esto agregó la canción Chapel of Love, de The Dixie Cups.

La pareja acostumbra compartir en redes sociales fragmentos de su vida personal, como actividades cotidianas y celebraciones. Además, ambos participan en el pódcast Before We Break Up Again, en el que han abordado distintos aspectos de su vida en pareja y su dinámica familiar.

“Ha funcionado un poco como terapia de pareja”, dijo la actriz en una de sus publicaciones, al referirse al pódcast.

El 15 de enero, la pareja celebró sus 12 años de relación. Para recordar el inicio de su historia, la actriz compartió una serie de fotografías de momentos importantes de su vida juntos y escribió: “Hoy hace doce años desde que me quedé embarazada en nuestra cita de una noche”.

Desde su participación en Harry Potter, Cave ha aparecido en series como Trollied, Miss Scarlett y Buffering, y formó parte del elenco de la película The Thing with Feathers, estrenada en enero del 2025.