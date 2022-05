Joan Sebastian: Mujer señala que el cantante mexicano abusó de ella cuando tenía 14 años

El nombre de Joan Sebastian está involucrado en una nueva polémica, luego de que la cantante regional mexicana Marisol Castro afirmara en una entrevista en el programa Chisme no Like que el originario de Juliantla abusó de ella .

Ella narra que conoció al cantante por medio de un amigo de su familia, y que tuvo la oportunidad de cantar con él como parte de un proceso de casting. Sin embargo, ella aseguró que después de la presentación “comenzó el infierno”.

“Yo me impresioné cuando lo vi, no me gustó, yo estaba en la onda de los chavos. Él estaba en los 50 y 40 años era un hombre con arrugas, muy delgado“, comentó.

Castro siguió contando que Joan Sebastian empezó a abrazarla de manera bastante cariñosa, y comenzó a tocarla de manera vulgar e irrespetuosa.

“No medí las consecuencias de lo que él estaba haciendo. Yo pensé que eso era muy normal. Te empieza a tocar, a agarrar las manos y comienza a decirte muchas cosas“, afirma.

#MARISOLCASTRO: A MIS 14 AÑOS #JOANSEBASTIAN ME TOCÓ 💣💥https://t.co/sOsaTd6lLx En esta segunda entrega te presentamos como fue que la cantante de #NuevoLaredo pasó uno de los peores momentos de su vida siendo menor de edad.@elisaberistain | @javierceriani pic.twitter.com/1UmPDqq7Uo — Chisme No 👎🏻 Like (@ChismeNo) May 4, 2022

Marisol comenta que Joan Sebastian empezó a insinuarse con ella con frases como “muñequita, qué linda eres“, “eres un ángel” y “estás hecha de azúcar“.

“Te empezaba a decir al oído cosas muy lindas y te empiezas a debilitar y te dice que te va a grabar un disco, que te va a cuidar y que hará una producción contigo“, narró.

La cantante asegura que su madre entró al cuarto donde estaban el cantante y ella, y dijo una serie de palabras “fuertes y vulgares, preguntándose qué estaba pasando”, y llevándose a Castro fuera de ese lugar.

Defienden a Sebastian

Luego de que las declaraciones de Marisol Castro se volvieran virales, uno de los músicos y tecladista de Joan Sebastian, Benito Jimenez, dio sus declaraciones y afirmó que nada de lo que dijo Castro era real.

TESTIGO DESMIENTE A MUJER QUE ACUSA A #JOANSEBASTIAN DE ABUSO 💣💥https://t.co/5exEqypugl Luego de que #MarisolCastro denunciara haber sufrido tocamientos por parte de “El Rey del Jaripeo”, en exclusiva #EribertoJiménez quien fuera musico del cantante niega dicha versión. pic.twitter.com/8OyKLsTBgl — Chisme No 👎🏻 Like (@ChismeNo) May 4, 2022

Según Jimenez en el mismo programa donde Castro declaró sobre el supuesto abuso, nunca hubo un casting, y Joan Sebastian iba acompañado de su esposa, mientras que Marisol Castro siempre iba acompañada de su madre.

“Cantó la canción, ella se bajó del escenario, Joan siguió el concierto. Cuando terminó, Joan se fue a su camerino con su esposa, sus hijos y mi mamá que quería verlos. Joan no volvió hablar con ellos”, aseguró.