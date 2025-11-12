Johnny Depp desata furor en Argentina con su filme Modigliani, tres días en Montparnasse y será declarado visitante ilustre

En la avant-première de su película Modigliani, tres días en Montparnasse, el actor y director estadounidense Johnny Depp causó furor en Argentina, donde fue recibido entre aplausos, gritos y algarabía.

Esta producción, que cuenta con un elenco conformado por Al Pacino, Stephen Graham, Luisa Ranieri y Bruno Gouery, llegará oficialmente a los cines del país el próximo jueves. La película narra 72 horas en la vida del artista italiano Amedeo Modigliani, en una etapa crucial en su búsqueda personal y artística.

Dirigida y producida por Depp, la cinta se ambienta en el París de 1916, cuando el pintor recorría calles, galerías y bares de la capital francesa, desgarrada por la Primera Guerra Mundial, en busca de su identidad como artista.

Ese recorrido comienza luego de que su musa, Beatrice Hastings, y algunos amigos le sugieren retirarse del mundo del arte y abandonar la ciudad. Estas situaciones lo conducen a momentos de locura, entre ellos, un enfrentamiento con un famoso coleccionista que pone en jaque su destino, según detalla la sinopsis de Prime Video.

La película, que ha recibido buenas críticas en festivales europeos, llegó a Argentina, donde Depp fue recibido en la alfombra roja entre gritos, carteles y aplausos. El actor respondió con saludos, sonrisas y gestos de agradecimiento, según recopiló Infobae.

El actor ingresó a la premier realizada en un cine del barrio porteño de Palermo, donde destacadas figuras del cine internacional y local celebraron uno de los trabajos que marcarían el regreso de Depp a la industria cinematográfica, dos años después de declarar: “No pienso en Hollywood, no me importa Hollywood, no necesito a Hollywood”, tras ser señalado por un supuesto boicot en Estados Unidos.

La película, protagonizada por el actor italiano Riccardo Scamarcio, retrata una etapa crucial en la vida y carrera de Modigliani. El estreno en Argentina se realiza un año después de su presentación en el 72 Festival Internacional de Cine de San Sebastián, en septiembre del 2024, y de obtener el premio a Película de Culto del Año en la 29ª edición del Capri Hollywood, en Roma.

Este día se espera que Depp sea condecorado como visitante ilustre por el alcalde de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, Julio Alak, según destacó la Agencia EFE.

Como parte de su agenda, Depp, junto con Scamarcio, impartirá una masterclass en el Teatro Municipal Coliseo Podestá, en La Plata, dirigida a talentos y estudiantes del circuito artístico nacional.