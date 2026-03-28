Joseph Baena, hijo de Arnold Schwarzenegger y guatemalteca, debutará en competencia de fisiculturismo en EE. UU.

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Joseph Baena, hijo de Arnold Schwarzenegger y guatemalteca, debutará en competencia de fisiculturismo en EE. UU.

Joseph Baena, hijo de Arnold Schwarzenegger con una mujer de origen guatemalteca, debutará en una competencia de fisiculturismo natural tras meses de entrenamiento intensivo bajo la guía del ex Mr. Olympia.

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Los Angeles (United States), 02/08/2022.- Joseph Baena, Arnold Schwarzenegger' son, attends the premiere of the movie 'Bullet Train' at the Regency Village Theater in Los Angeles, California, USA, 01 August 2022. The movie will be released in US theaters on 05 August 2022. (Cine, Estados Unidos) EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN

Joseph Baena debutará en el fisiculturismo en un evento oficial en Estados Unidos. (Foto Prensa Libre: EFE)

En el mundo del fisiculturismo, el apellido Schwarzenegger volverá a hacerse presente en las competencias, no específicamente por el actor, sino por el debut de su hijo, Joseph Baena.

Baena, hijo del actor Arnold Schwarzenegger y de la guatemalteca Mildred Baena, se prepara para participar en la NPC Natural Colorado State, de la mano de su padre como entrenador.

El siete veces ganador de Mr. Olympia fue visto trabajando con su hijo de 28 años en el icónico Gold’s Gym, en Venice Beach, California, donde corregía su técnica, le daba consejos y orientación sobre el entrenamiento, preparándolo para estar por primera vez bajo los reflectores.

El evento en el que participará Baena exige estrictos controles antidopaje que, según el medio Infobae, incluyen pruebas y un examen de polígrafo de 30 minutos para garantizar que los atletas compitan de forma completamente natural.

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Estos entrenamientos han sido compartidos por Baena en sus redes sociales, donde se le ve junto a su padre utilizando frases icónicas del culturismo como “¡tienes que sorprender al músculo!”.

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Los pasos de su padre

El joven culturista ha dicho en varias ocasiones que no quería vivir a la sombra de Schwarzenegger; tanto así que continúa utilizando su apellido materno. No obstante, inspirado por el legado del actor, luego de años de esfuerzo y entrenamiento, Baena se ha adentrado en el mundo del culturismo.

Su debut se produce tras exigentes transformaciones físicas. Según la revista Men’s Health, citada por Infobae, Baena consiguió aumentar más de ocho kilos de masa muscular en apenas ocho semanas, un resultado que evidencia la intensidad de su preparación.

En declaraciones recogidas por ese medio, detalló que su entrenamiento ha sido constante y meticuloso, con sesiones de cerca de dos horas diarias, seis veces por semana, centradas en ejercicios de aislamiento y rutinas de alta exigencia.

“Una de las cosas más importantes que aprendí de mi papá fue no tener la mentalidad de diez repeticiones. Es esforzarte al límite y dar ese esfuerzo extra, esas repeticiones adicionales hasta que prácticamente estás muriendo”, afirmó.

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La competencia

El debut de Baena será la noche del 28 de marzo en el Pinnacle Performing Arts Center, de Denver, Colorado, Estados Unidos.

ESCRITO POR:

Belinda S. Martínez

Periodista de Prensa Libre del área de bienestar y cultura.

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