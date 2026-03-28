Muere el carismático James Tolkan, que personificó al Sr. Strickland en Regreso al futuro

James Tolkan falleció el pasado 26 de marzo a los 94 años en Saranac Lake, Nueva York, Estados Unidos.

El productor de Tolkan, Bob Gale, junto a un portavoz de la familia confirmaron la noticia y dijeron que la vida del actor fue "en sí misma una película de superación, lealtad y amor incondicional por su profesión y familia", según publicó la revista Hola.com.

Estuvo casado 54 años con Parmelee Welles, quien fue su apoyo en su carrera y le sobreviven ella y tres sobrinas.

El actor amaba a los animales y uno de sus últimos deseos fue que en lugar de flores sus seguidores enviaran donaciones a su refugio de animales local o a la filial de la Sociedad Protectora de Animales.

La carrera de James Tolkan

El conocido actor, nació en Calumet, Michigan el 20 de junio de 1931, y a los catorce años, tras el divorcio de sus padres, llegó en bicicleta a Tucson Arizona donde se graduó de la preparatoria Amphitheater en 1949 y tuvo una breve carrera en la Marina durante la guerra de Corea, anota backtothefuturenews.com

Con 75 dólares en el bolsillo, James Tolkan llegó a Nueva York donde su pensión le alcanzaba para pagar un apartamento sin agua caliente.

Allí comenzó a trabajar en los muelles y se matriculó con Stella Adler y Lee Strasberg para aprender el arte de la actuación, donde se desarrolló por 25 años en el teatro neoyorquino.

Participó en el circuito alternativo de Broadway y en la gran Vía Blanca; formó parte del elenco original de Glengarry Glen Ross, una obra que se estrenó en 1984 y retrata la vida de cuatro agentes inmobiliarios desesperados de Chicago, dispuestos a todo tipo de actos para vender propiedades.

El salto a la TV y el cine

Tolken debutó en la televisión en la serie Naked City en 1960.

Sin embargo, fue en la década de 1980, que el director Robert Zemeckis lo convirtió en el recordado Sr. Strickland, el estricto director del Instituto Hill Valley en la trilogía de Regreso al Futuro.

En Top Gun personificó al comandante Tom Stinger, quien da una lección de disciplina a Tom Cruise.

Otro de sus recordados papeles es el de Napoleón en Amor y muerte de Woody Allen. En Dick Tracy trabajó como un contable corrupto.