Juanes en Guatemala 2025: El cantante y compositor colombiano ofreció un concierto con el que se reencontró con admiradores del país

La noche del jueves 16 de octubre quedará enmarcada en un lugar especial para Juanes, el cantante y compositor colombiano que en la actualidad promociona la gira Latam Tour 2025.

El Fórum Majadas, en la zona 11 de la ciudad de Guatemala fue el recinto en el que, durante aproximadamente dos horas, el artista colombiano derrochó talento y se entregó a un público que dijo extrañar y querer.

Mala gente y Amores prohibidos fueron los temas con los que Juanes comenzó el espectáculo en el país. “Buenas noches, Guatemala… Quiero verlos cantando y saltando… eso es Guate…”, dijo Juanes y continuó con un tributo al rock latinoamericano al interpretar Persiana Americana, éxito de Soda Stereo.

Con la energía y versatilidad que lo caracteriza, Juanes continuó el concierto con éxitos como Nada valgo sin tu amor, Volverte a ver, Lo que me gusta a mí, Fuego, Luna, Fotografía, Es por ti y Es tarde, entre otros.

El agradecimiento para Guatemala

Durante la velada musical, Juanes recordó su primer encuentro con el país e indicó la conexión que tiene con sus admiradores locales, a quienes les agradeció por brindarle apoyo desde el inicio de su carrera artística.

Juanes promociona la gira "Latam Tour 2025". (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

“Recuerdo muchísimo la primera vez que vine a Guatemala: allá por el 2005 o antes… Fue hermoso porque en esa época mi música llegó a Centroamérica, así que poder estar aquí esta noche es un milagro, este es un reencuentro precioso con un público espectacular”, dijo el artista colombiano.

De cerca con el público

El público cantó, bailó, saltó y disfrutó el repertorio que Juanes interpretó en el país, por lo que el cantante y compositor colombiano respondió a la energía de los guatemaltecos.

El cantante y compositor colombiano Juanes, durante un concierto en la ciudad de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

“Vine aquí por ustedes así que quiero pedirles permiso si me dejan cantar allá abajo”, dijo y dejó el escenario durante varios minutos y caminó hasta las primeras filas del público e interpretó Para tu amor, éxito en el que estuvo rodeado de fanáticos que lo ovacionaron.

La propuesta reciente

El artista colombiano promociona la gira Latam Tour 2025 en la que hace un repaso por su discografía e integra éxitos con canciones con las que evidencia su reciente propuesta sonora.

Durante el show en Guatemala, Juanes interpretó Una noche contigo y Cuando estamos tú y yo, el primer y segundo sencillo respectivamente que incluirá en su esperado nuevo álbum.

Durante aproximadamente dos horas, Juanes ofrece un espectáculo en el que hace repaso por su discografía. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Una noche contigo se lanzó en abril pasado y de acuerdo con Universal Music, la canción señala rápidamente un nuevo ciclo creativo más brillante que encuentra a Juanes como un músico que continúa en la evolución de su sonido, mientras vuelve de nuevo a su enfoque lírico sincero sobre la forma en que muchas facetas del amor son la fuerza motriz de nuestra vida.

Una noche contigo también es catalogada como una serenata clásica sobre la búsqueda del amor de toda la vida en un momento inesperado, pero con influencias de soul y R&B.

Juanes deleita al público guatemalteco en el Fórum Majadas. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Cuando estamos tú y yo se lanzó en agosto pasado y de acuerdo con Juanes, el tema continúa un nuevo ciclo creativo en el que se centra en sus sinceras letras sobre cómo las múltiples facetas del amor son la fuerza motriz de nuestra vida, fusionadas con un sonido pop/rock impulsado por la guitarra, con melodías que cuentan con su conocido sello y con una producción totalmente contemporánea.

Universal Music indicó que la canción está inspirada en el estilo compositivo de Los Beatles y destinada a convertirse en un nuevo clásico del artista colombiano.

El cantante y compositor colombiano Juanes, durante un concierto en la ciudad de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

El cierre

Durante aproximadamente 120 minutos, Juanes recordó la importancia de la música en directo e interpretó éxitos como Nada, Mis planes son amarte, Un día normal y Bonita.

El artista colombiano constantemente agradeció por el apoyo que le han brindado en Guatemala y antes de despedirte interpretó las infaltables como La camisa negra, La Noche y A Dios le pido, entre otras.