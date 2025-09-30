“Me emociona mucho conocer las tierras guatemaltecas”: Ela Taubert agradece el apoyo local y promete un concierto inolvidable en el país

Luego de su triunfo en los Latin Grammy en noviembre del 2024, donde obtuvo el premio a "Mejor Nuevo Artista", la cantautora colombiana Ela Taubert continúa con la promoción de nuevas canciones.

El 2025 lo comenzó con la visión de difundir su reciente propuesta sonora y en marzo pasado lanzó ¿Es en serio?, una balada que aborda temas como el amor y la confianza.

Taubert siguió con la publicación de temas como ¿Quién diría? Y ¿Cómo haces?, que incluyó en Preguntas a las 11:11, su álbum debut que lanzó en mayo pasado y con el que consolidó la opinión de especialistas de la industria musical, quienes la ubican como una de las nuevas exponentes del pop latino con mayor proyección global.

Esa producción musical también dio título a la gira, con la que Ela ha destacado con presentaciones en Puerto Rico y España. Además, siguió con la creación de canciones y está a la espera de más shows en Latinoamérica y EE. UU.

Otros sencillos

Luego de comenzar su esperada gira Preguntas a las 11:11 Tour, Taubert lanzó el pasado 4 de septiembre No supiste cuidarnos (Respuesta #2), una canción que, de acuerdo con Universal Music, es la segunda respuesta de la artista colombiana a un amor que en algún momento se sintió irrompible, pero que finalmente fue abandonado.

Portada de "No supiste cuidarnos (Respuesta #2)", de Ela Taubert y Jay Wheeler. (Foto Prensa Libre: Cortesía Universal Music)

En esa canción participa Jay Wheeler y con Ela intercambian versos llenos de honestidad, desamor y capturan el dolor de entregarlo todo a alguien que no pudo quedarse.

En lugar de buscar explicaciones o un cierre, No supiste cuidarnos (Respuesta #2) enfrenta las secuelas de una relación pasada que la dejó desprotegida e incomprendida y según Universal Music, es la continuación de su anterior lanzamiento, Quiero olvidarte (Respuesta #1), que sigue la narrativa personal inspirada en su aclamado álbum debut Preguntas a las 11:11.

“La verdad, para mí, la música va más allá de desahogarme y de encontrar como ese refugio ha sido mucho también darme cuenta cómo las canciones que escribo y las vivencias que tengo cumplen tienen también un propósito en la vida de otras personas”, dijo Taubert durante una entrevista reciente con Prensa Libre.

“Estoy muy contenta, muy emocionada, muy orgullosa también de esta canción y de lograr ese sueño de poder colaborar con un artista que admiro tanto como Jay Wheeler”, agregó la artista colombiana.

La conexión con los números

Convencida de que la estructura y mensajes que incluyó en los temas del álbum Preguntas a las 11:11 está vinculado con su infancia, familia y su entorno más cercano, Taubert insistió en la importancia de manifestar y de soñar en grande.

“Cuando veo la respuesta del público y la conexión que tienen con mis canciones, me quedo corta de palabras para explicar lo que siento, porque para mí, todos los vínculos del álbum son familiares, eso de poder tener como un momento al día y de poder como manifestar, de soñar, de atreverse a pensar cosas inimaginables”, indicó.

“Me hace ilusión pensar que muchas personas, especialmente de Guatemala vean esa conexión con los números, con las canciones y que a través de ellas puedan manifestar cosas bonitas. Soy una persona que cree mucho en eso, que cree mucho en manifestar, en ser positiva, y que en Guatemala lo vean así, me motiva porque en varias etapas de mi vida eso me ha mantenido en pie para poder seguir adelante con mis sueños y con mi carrera”, añadió.

El concierto en Guatemala

La cantautora colombiana se sorprendió al darse cuenta de la respuesta de los guatemaltecos por el concierto que ofrecerá en el país y, aunque ¿Es en serio?, fue un tema que promocionó en marzo pasado, se refirió a ese éxito para conectar con sus admiradores locales.

“Me agrada saber que me esperan en Guatemala. Y me gustaría quitar los signos de interrogación a mi canción para ponerle los de exclamación y decir: ¡Es en serio! ¡Voy a ir a Guatemala!”, dijo Taubert.

“La verdad estoy muy feliz y creo que ya se cumplió como el sueño porque me debía y nos debía la cita de ir, así que estoy muy emocionada por eso”, agregó.

A propósito de las citas, Taubert indicó que su visita a Guatemala será especial debido a que tiene pendiente compartir con sus admiradores locales.

“Me emociona mucho conocer las tierras guatemaltecas y estoy feliz porque sé que quieren que les cante. Ya tengo una lista de cosas que tengo que aprender porque siento como si fuera una cita así a ciegas, de conocernos por primera vez, de cantar a todo pulmón y feliz de poder compartir este universo y que sea con mi reciente álbum”, dijo.

La artista colombiana enfatizó que, durante su concierto en Guatemala ofrecerá todo y no escatimará en su propuesta debido a que cree en la reciprocidad. Además, insistió que en el país le han brindado apoyo desde el inicio de su carrera es algo que guarda en su corazón.

“Soy como la representante oficial de estas canciones, así que quiero que sepan que llego con un equipo de trabajo dispuesto a darlo todo y que de alguna u otra forma se sientan acompañados por esta mejor amiga que está aquí siempre con ilusión y con ganas de tener ese primer encuentro y que ojalá nos sirva para seguir escribiendo historias”, agregó.

Ela Taubert promociona la gira “Preguntas a las 11:11 Tour”. (Foto Prensa Libre: Cortesía Universal Music)

El mensaje dedicado a los guatemaltecos

“Quiero agradecer por estar aquí todos los días, por literalmente motivarme a mí a poder seguir cumpliendo esos sueños, porque al final si estoy aquí, es gracias a ustedes”, recalcó Ela.

La estrella del pop que está enfocada en la promoción de su gira insistió en luchar por cumplir sus objetivos y que, pese a las adversidades, no se den por vencidos.

“Recuerden que los sueños sí se cumplen, así que no dejen de soñar en grande, no dejen de manifestar cosas bonitas, porque las cosas bonitas siempre le van a pasar a las personas bonitas, y yo sé que así es toda la gente de Guatemala porque me ha demostrado que tienen un corazón enorme. Aquí tienen a una mejor amiga que los entiende y que les recuerda que no permitan nunca que nadie les diga lo contrario”, concluyó.

Fecha

Ela Taubert ofrecerá un concierto en Guatemala, el jueves 30 de octubre del 2025.

Hora

El show está previsto para las 20 horas.

Lugar

Fórum Majadas, zona 11 de la capital.

Precios y localidades

Vip – Q575

Black – Q690

AMEX – Q790

Venta de entradas

Las entradas se pueden adquirir en la web oficial de eticket.gt

