“Cuando el público es como ustedes, es la gloria misma”: Beto Cuevas se rindió ante el cariño de los guatemaltecos durante su concierto en el país

La noche del jueves 18 de septiembre el músico y productor chileno Beto Cuevas, exlíder del grupo La Ley, se presentó en Guatemala y ofreció un concierto en formato acústico con el que se reencontró con un público que le ha brindado cariño y apoyo desde que comenzó su trayectoria artística.

La Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias fue el recinto en el que Cuevas ofreció un espectáculo que, según afirmó, quedó registrado en un lugar especial debido a la cercanía, las múltiples demostraciones de cariño y la entrega que cada fan mostró durante su reciente propuesta escénica y sonora.

“Dejen que la música los transporte, que sus emociones se entrelacen con las melodías y que juntos vivamos un momento irrepetible. Este es un espacio para conectar, sentir y dejarnos llevar por el poder de las canciones que nos han acompañado a lo largo de la vida”,fue la instrucción de una voz en off que se escuchó en el recito.

“Permítanse soñar despiertos, abrir el corazón y dejar que la energía fluya en esta experiencia compartida. Gracias por estar aquí, por ser parte de esta aventura musical y por permitir que la música nos conecte de una manera especial. Disfruten del show”, se escuchó y luego, a las 21 horas apareció puntual Beto Cuevas, quien comenzó la velada musical con éxitos como La mitad, Día cero y Vuelo.

“Buenas noches, Guatemala… Qué bien la he pasado aquí en Guatemala desde que llegué ayer (miércoles 17). Muchas gracias ese cariño, por la buena onda y por estar acá en esta noche, donde, cómo lo dije: los invito a subirse a la máquina del tiempo porque de alguna forma la mayoría de las canciones que interpretaré, me han acompañado a través del tiempo y existen gracias a ustedes, así que gracias”, dijo Cuevas.

El concierto que el músico chileno catalogó como íntimo e inolvidable continuó con éxitos como Paraíso, Intenta amar, Hombre y Animal.

“Gracias Guatemala. Hoy, todos estamos unidos a través de la música. Ojalá pudiésemos estar así unidos en todo el mundo… Por lo pronto, hoy, en el presente, en este instante, vamos a tratar de celebrar la vida, de esta manera, en buen momento y en armonía. Así que muchas gracias nuevamente por estar con nosotros en el hoy y en el ahora”, dijo Cuevas y continuó la velada con Aquí, Cielo Market y Prisioneros de la piel.

El músico y productor chileno promociona "Beto Cuevas Acústico", un espectáculo en el que destaca éxitos del grupo La Ley. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Beto Cuevas se rindió ante el cariño de los guatemaltecos

En la actualidad, el músico y productor chileno promociona Beto Cuevas Acústico, un espectáculo en el que destaca éxitos de La Ley, la banda de rock que se convirtió en un referente del rock latino y que alcanzó el éxito internacional con álbumes como Invisible (1995), Vértigo (1998) y Uno (2000).

Con su reciente espectáculo, Cuevas se apega a la nostalgia del pasado y reinterpreta los temas con la emoción y pasión de su presente, que disfruta y agradece por los frutos de estar conectado con ese vibrante vínculo sonoro.

Beto Cuevas agradece el cariño y apoyo que los guatemaltecos le brindan. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Durante la velada en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, el artista chileno se rindió ante el cariño de sus admiradores locales, quienes lo ovacionaron.

“¿Cómo lo están pasando hasta ahora?”, Preguntó Cuevas y luego afirmó que él estaba disfrutando cada momento. Además, dijo que, durante 36 años de trayectoria, ha pasado más tiempo en hoteles, aviones, entrevistas y promociones, por eso disfruta los instantes en el escenario.

“No me quejo, pero lo que menos he hecho en términos de tiempo, es interpretar canciones arriba de un escenario. Por eso, cada vez que lo hago soy extremadamente feliz y cuando el público es como ustedes, es la gloria misma”, dijo Beto Cuevas, por lo que se ganó nuevamente la ovación de los guatemaltecos.

Durante 120 minutos, Beto Cuevas compartió con los guatemaltecos en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Momentos íntimos

Durante la velada, el cantante chileno invitó a los asistentes a iluminar el recinto con las linternas de sus dispositivos móviles mientras interpretó Fuera de mí. Luego, compartió una de las historias que vivió durante la pandemia del coronavirus.

“Tuvimos que estar encerrados por mucho tiempo porque duró más de lo que imaginamos. Llegó un momento en el que sentí la necesidad de hacer algo distinto y tuve la oportunidad de que, en mi país, fui juez en algunos programas. Fue en ese momento que tuve la dicha, suerte de escuchar talento nuevo y descubrí a una chica maravillosa, con una voz superlativa… Grabé tema nuevo y decidí invitarla porque tiene un talento que me deslumbra. Ella es Javi Flores y está aquí en Guatemala por primera vez”, dijo Cuevas y juntos arrancaron suspiros tras interpretar Todo es perfecto.

Beto Cuevas y Javi Flores fueron ovacionados durante la velada. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

El derroche de talento y distintas manifestaciones siguió con éxitos como Krazyworld, Háblame, Vuelta por el universo, Al final, Mentira, Tejedores de ilusión y Delirando.

El cierre

Cuevas destacó el talento guatemalteco. Además, contó con el apoyo de dos músicos nacionales, quienes formaron parte de su agrupación durante la velada.

“Tenemos talento local esta noche con nosotros, aquí en el escenario. Mario Nájera en el violín y Norman Rodríguez en el chelo”, dijo el músico chileno.

Beto Cuevas durante un concierto acústico en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

La banda se complementó con Alfredo Larraguível "Hobbit" (teclado), Christian Gómez (batería), Beto Abín “Tío Beto” (bajo), Charly Rey (guitarra), y Javi Flores (coros).

Beto Cuevas abandonó el escenario por un instante, mientras que Javi Flores y Charly Rey cautivaron a los asistentes con una versión de Creep, uno de los éxitos con los que la banda Radiohead destacó en la década de 1990.

El músico y productor chileno prometió volver al país y conservar esa cercanía con sus admiradores locales. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

El cantante chileno regresó al escenario con nuevo vestuario y cerró la velada con temas como El duelo, The Corridor Más allá y Doble opuesto.

“Gracias, Guatemala”, fue la frase con la que Cuevas se despidió del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, recinto en el que cumplió una etapa de su reciente gira.