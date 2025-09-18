Jude Law y Jason Bateman brillan en Black Rabbit, la nueva serie de Netflix sobre un robo que sale mal

En este nuevo thiller policial de Netflix, se cuenta la historia de Jake (Jude Law) y Vince Friedken (Jason Bateman). En sus reseñas, Variety y The Hollywood Reporter destacan que la serie inicia en mitad de la acción de un robo de joyas dentro del restaurante de Brooklyn, Black Rabbit.

Jake y Vince, explica Variety, son hermanos, locales de la ciudad de Nueva York, quienes además son excompañeros de banda y cofundadores de dicho recinto. El éxito del negocio, al igual que la vida personal de Jake, corren peligro tras el reencuentro de los hermanos. Después de un largo distanciamiento, Vince vuelve a la ciudad con una montaña de deudas de apuesta. En este entorno se pone aprueba la relación de los protagonistas, ambos con un enfoque disfuncional para lidiar con sus traumas infantiles.

Alison Herman, para Variety, describe la miniserie como un enbrollo de problemas, codependencia y resentimiento, temáticas que salen a la luz en medio del robo del comienzo. En ocho episodios, la audiencia buscará entender cómo los hermanos terminan cometiendo un délito que acaba mal. A lo largo de la travesía, se conocerán a otros personajes, como la chef del restaurante, Roxie (Amaka Okafor), y el inversor Wes (Sope Dirisu).

Jason Bateman y Jude Law son productores ejecutivos de la miniserie. El primero, según informa Variety, también fue el director de los primeros dos episodios. Creada por los esposos Zach Baylin y Kate Susman, Black Rabbit se inspira en la Nueva York del pasado, haciendo referencias a la cultura del restaurante popular de la década de los 2000.

Especificamente, como confirmó Variety, los creadores se inspiraron del restaurante Spotted Pig para la creación de su local ficticio. No solo para el nombre peculiar, sino que también tomaron la figura del chef célebre y el ambiente del club para darle vida al negocio de Jake y Vince Friedken. Incluso, el apellido de los protagonistas es una referencia directa al famoso restauranteur Ken Friedman, explicó Alison Herman.

De acuerdo con los datos recopilados de Variety, para ambientar mejor la serie a su época de inspiración, la banda sonora de la serie incluya artistas como Interpol, Cold War Kids y The Strokes.

El tráiler