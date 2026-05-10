Kevin Bacon comparte divertida recreación de su ataque por un enjambre de abejas y su inesperada huida

Conocido por producciones como Footloose y Apolo 13, Kevin Bacon vivió un momento irrisorio durante una excursión en la naturaleza, episodio que luego compartió con sus seguidores con fines humorísticos.

El actor relató que durante una caminata en el bosque fue atacado por un enjambre de abejas, que se dirigió directamente hacia él, ya que sus acompañantes no resultaron picados.

Más allá del complicado momento, Bacon decidió tomárselo con humor, por lo que pidió a su hija, la actriz Sosie Bacon, recrear para sus seguidores cómo reaccionó durante el ataque y cómo fue su cómica huida.

El incidente fue recreado en una secuencia grabada por la actriz, a quien pidió compartir en Instagram el momento. Según explicó, la situación fue complicada porque las abejas incluso se introdujeron debajo de su camisa.

En su relato, Bacon contó que durante la caminata el actor Scoot McNairy iba al frente, seguido por Sosie Bacon, mientras él cerraba el grupo. En un momento, su hija advirtió que al lado izquierdo había una colmena de abejas, por lo que gritó que tuvieran cuidado.

“Papá, oye, hay una colmena, ten cuidado”, dijo Kevin Bacon que escuchó antes de que las abejas lo eligieran como blanco y comenzaran a atacarlo.

“Esas abejas, supongo que no les gustó mi trabajo, porque dejaron a los otros dos tranquilos y vinieron directamente contra mí”, expresó en el video.

Bacon confesó que agradece que nadie grabara el momento en que intentaba huir y protegerse de las abejas. Aun así, pidió a su hija recrear la escena para compartirla con sus seguidores.

El video, que rápidamente se volvió viral, muestra a Sosie Bacon imitando a su padre durante el ataque. La actriz recreó toda la secuencia, desde la advertencia hasta la huida de Bacon.