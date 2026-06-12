La canción de He-Man que reunió a Brian May, un coro de 100 voces y una orquesta de 80 músicos

¡Por el poder de Grayskull… ya tengo el poder! La legendaria frase de He-Man también ha impresionado por su música desde el lanzamiento de la película el pasado viernes 5 de junio.

La película cuenta con una colaboración musical entre el compositor Daniel Pemberton y Brian May, guitarrista y cofundador de la banda Queen.

Pemberton ha colaborado en producciones como Spider-Verse y Project Hail Mary. Infobae explica que la colaboración con Brian May surgió durante una sesión de grabación en los estudios Abbey Road, de Londres. En ese momento, el artista trabajaba en una nueva remasterización del álbum Queen II.

Una de las curiosidades de la producción es el uso de la guitarra Red Special, el instrumento construido por May durante su adolescencia y utilizado a lo largo de la trayectoria de Queen, según Infobae. La guitarra tiene una participación destacada en “Electrica”, uno de los temas principales de la película.

La canción dura aproximadamente tres minutos e incorpora un coro de cien voces, una orquesta de ochenta músicos y una banda de rock. Se escucha cuando He-Man se transforma.

Sin embargo, May señaló que decidió sumarse al proyecto después de conocer la visión musical planteada para la película.

En su primer fin de semana, la película Masters of the Universe (He-Man y los Amos del Universo) recaudó US$54 millones en todo el mundo.

La cifra está muy por debajo de las expectativas generadas por la producción, que cuenta con un presupuesto de US$200 millones solo para su realización.

El elenco principal está encabezado por Nicholas Galitzine, quien interpreta a He-Man; Jared Leto, como el villano Skeletor; Camila Mendes, en el papel de Teela, e Idris Elba, como Duncan.

La historia sitúa nuevamente al espectador en el reino de Eternia. “En las regiones más remotas del espacio, el reino de Eternia se ve amenazado por el malvado Skeletor y sus huestes de oscuridad. Para salvar el reino de su padre y proteger la vida de sus seres queridos, el joven príncipe Adam debe recuperar una espada mítica y convertirse en el legendario guerrero conocido como He-Man”, dice el avance oficial del filme.

Además de los protagonistas ya mencionados, el reparto incluye a Alison Brie, James Purefoy, Morena Baccarin, Jóhannes Haukur Jóhannesson y Charlotte Riley.

La dirección de la película está a cargo de Travis Knight, con un guion firmado por Chris Butler, Aaron Nee, Adam Nee y Dave Callaham.

He-Man apareció por primera vez en 1981 como creación de DC Comics. La serie animada Los amos del Universo se estrenó en 1983 y alcanzó notoriedad internacional.