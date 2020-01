La canción y los saludos, ¿rompió Alejandro Giammattei el protocolo durante la toma de posesión?

En el acto de cambio de Gobierno el presidente Giammattei juró sobre la biblia. (Foto Prensa Libre: Esbin García).

El acto de toma de posesión estaba programado para las 14 horas, luego se rectificó que comenzaría a las 15, sin embargo, inició aproximadamente a las 19. En el lugar ya se encontraban varios invitados con más de cuatro horas de espera.

Al ingresar a la Gran Sala el presidente Giammattei, junto a su hija Ana Marcela Giammattei, saludaron a varios de los invitados que estaban en la orilla de las butacas, lo cual hizo que se tardaran más en llegar al escenario y que pudiera iniciar el acto.

Brenda Sanchinelli, experta en protocolo y ceremonial diplomático, indica que en Guatemala no hay un manual de protocolo que rija este tipo de ceremonias. Las autoridades utilizan como base la Ley del Ceremonial Diplomático, pero este no detalla horarios o formas de entrar específicamente a actos de toma de posesión, por lo cual no se puede determinar si las nuevas autoridades rompieron el protocolo.

Sin embargo, para la experta sí fue una falta de cortesía con las delegaciones presentes en el lugar que tuvieran que esperar por varias horas y luego que el Presidente se tomara el tiempo de saludar a varios de los invitados, aún sabiendo el tiempo de retraso.

Sanchinelli indica que debido a la ausencia de un manual de protocolo cada Presidente ha llevado a cabo su ingreso según sus gustos. Desde la elección de la canción que se escucha al ingresar, su vestimenta, el discurso y el modo de juramentación.

“Cada Presidente ha hecho este acto a su manera. Por ejemplo, algunos han jurado sobre la Constitución, pero el actual lo hará sobre la Biblia, lo cual está bien porque no hay un manual o una Ley que diga cómo tiene que ser. Eso mismo sucede con las canciones de entrada y la forma en que se comportan ya en el acto”, enfatiza Sanchinelli.

Canciones de ingreso

Al ingresar a la Gran Sala Efraín Recinos, el vicepresidente Guillermo Castillo y su esposa Ana Lisette Arriaga, se escuchó la canción “Fronteras”, de Gaby Moreno, y cuando lo hizo el presidente Giammattei y su hija Ana Marcela, se escuchó la interpretación de la melodía “A mi manera”, grabada por primera vez en español por Estela Raval.

La canción “A mi Manera” hace referencia a un hombre de avanzada edad, que ya cercano a la muerte, está junto a su amigo y ve satisfecho el acontecer de la vida, por lo que le relata los acontecimientos más relevantes que ha vivido. Lo particular, es que el personaje es un hombre que se define con personalidad fuerte, confiada y determinada.

Para Sanchinelli estas melodías también salen del protocolo que se ha acostumbrado, porque en la mayoría de ocasiones han sido canciones sin letra. “Mayormente solo es música instrumental, por eso se escuchó un poco fuerte que en esta ocasión sí tuvieran letra. Pero, como no hay un protocolo, es aceptado”, afirma la profesional.

