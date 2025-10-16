“La Chilindrina ya se fue”: la enfermedad que llevó a María Antonieta de las Nieves a pensar en su retiro

Conocida por su entrañable actuación como La Chilindrina, María Antonieta de las Nieves anunció su retiro del personaje y de los escenarios del circo para priorizar su salud y bienestar.

La decisión llega después de la muerte de su esposo, Gabriel Fernández, y de enfrentar complicaciones de salud que la llevaron a reflexionar sobre la continuidad de su carrera. “La Chilindrina ya se fue, se fue en Perú”, dijo la actriz durante una entrevista con la periodista Matilde Obregón.

Acompañada de su hija, quien aseguró que La Chilindrina “está guardada en el clóset”, De las Nieves señaló que su retiro sería oficial de los escenarios y que solo volvería para algún comercial o contenido promocional.

“Como estaba yo de entregada en el circo, de dos o tres funciones diarias, no”, dijo la actriz mientras reflexionaba que tiene 75 años y que no ha dejado de trabajar, por lo que ahora tomará este tiempo para estar en su casa y disfrutar de su familia.

Durante la entrevista, María Antonieta de las Nieves confesó que la pérdida de su esposo cambió su experiencia en el escenario, y que su crisis de salud también fue un factor determinante en su decisión.

La actriz, quien también interpretó a Doña Nieves, relató que vivió una crisis de salud durante su pasada gira en Perú, originada por el consumo de al menos 19 pastillas diarias, lo cual derivó en un deterioro físico y pérdida de memoria, efectos que la afectaban diariamente.

“No es posible que esa sea yo”

María Antonieta de las Nieves vivió uno de los momentos más complicados de su salud durante agosto pasado, en su gira por Perú, donde sufrió una recaída que la obligó a suspender sus presentaciones e ingresar al hospital.

Según el testimonio de su hija, Verónica Fernández, la actriz presentó diversas complicaciones al punto de no estar consciente y de no reconocer a su familia.

La intérprete de La Chilindrina explicó que sus complicaciones médicas fueron ocasionadas por la administración de múltiples medicamentos. “Estaba tomando 19 pastillas al día, yo no sé de qué ni para qué”, confesó, pues los médicos no se ponían de acuerdo sobre lo que debía consumir, situación a la que atribuye sus problemas de salud.

Actualmente, la actriz afirma que ha mejorado, gracias al seguimiento médico, el descanso y la terapia que ha recibido.

Según información de Infobae, la principal afección que enfrentó la actriz fue la fibromialgia, una enfermedad crónica caracterizada por dolor generalizado, fatiga persistente, trastornos del sueño y dificultades cognitivas.