La empresaria y fitness guatemalteca que baila como Shakira con “Girl like me” (cómo respondió la artista colombiana)

Shakira y Black Eyed Peas presentaron este viernes el videoclip de “Girl Like Me” y las redes están reaccionando. La guatemalteca empresaria e influencer Marcela Tánchez ha bailado la con Girl like me y la artista colombiana la ha compartido en sus redes sociales.