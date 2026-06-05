La FIFA une fuerzas con los Rolling Stones en un proyecto vinculado al Mundial 2026

El Mundial 2026 tendrá participación de los Rolling Stones en un lanzamiento especial. La FIFA ha anunciado que el acuerdo incluye la presentación de tres portadas de edición limitada del álbum en vinilo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con diseños inspirados en la banda inglesa y una remezcla de una de sus nuevas canciones.



La publicación forma parte de la actual colaboración estratégica de la FIFA con Universal Music Group (UMG), que busca conectar el fútbol mundial con los amantes de la música a través de FIFA Sound, dice el comunicado.

El acuerdo incluye tres portadas de edición limitada del álbum en vinilo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, creadas con motivo del próximo disco de los Rolling Stones, Foreign Tongues (Capitol Records), junto con una remezcla especial de la nueva canción de la banda, In the Stars, que forma parte del álbum oficial del Mundial de este año. Por si fuera poco, próximamente se pondrá a la venta una gama de productos oficiales de ropa y gorras, y otras propuestas para los seguidores de la música y el fútbol.

"La Copa Mundial de la FIFA es el mayor espectáculo del planeta y une a miles de millones de personas a través del fútbol, la cultura y una celebración común" dijo Romy Gai, director de la División Comercial de la FIFA. "Estamos encantados de dar la bienvenida a los Rolling Stones con motivo de esta extraordinaria ocasión y de incorporar la energía, la emoción y la inconfundible identidad de una de las bandas de música más emblemáticas a la experiencia de la competición", expresó.

Las portadas del álbum en vinilo, creadas expresamente con motivo de la presentación del nuevo disco de los Rolling Stones, contienen diseños que fusionan imágenes simbólicas de la banda con elementos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Estas ediciones de producción limitada están diseñadas como artículos de coleccionista para conmemorar una cita histórica, en la que una de las bandas más célebres del planeta pasará a formar parte de la mayor competición de la historia del fútbol.