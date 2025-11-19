La gran final de “Viva el talento” será el próximo viernes 21 de noviembre, por Guatevisión

Desde septiembre, el programa Viva la mañana, transmitido por Guatevisión ha tenido un espacio los viernes llamado Viva el talento para dar a conocer a guatemaltecos que han demostrado su talento. Han destacado bailarines, cantantes y también se ha incursionado en el doblaje.

Cada semana se realizaron eliminatorias hasta llegar a cinco finalistas, quienes competirán en la gran final el próximo viernes 21 de noviembre, a partir de las 7.30 horas. Christian Quib, Daniel Boj, Manuel Arroyo, Daniela Gil y Julián Ruiz estarán en la final con su voz.

Entre los jueces participan Ricardo García Santander, como presidente; Claudia Aline y Víctor González, además de otros invitados especiales que evaluaron el talento de los participantes.

García Santander expresó en un video publicado en redes sociales que, por más de 30 años, le ha tocado realizar castings para integrar nuevos talentos a los elencos. “En estas pruebas se evalúan el desarrollo escénico, la presentación ante cámara, la improvisación y muchas otras características importantes”, explica.

El juez también afirmó que el próximo ganador debe ser una persona espontánea, carismática, con muchas ganas de comunicar y expresar su talento; alguien capaz de traspasar la pantalla y presentarse con soltura, tanto en un foro de televisión como en un teatro o un espacio abierto, con mucho público. Debe ser alguien con mucha fe y confianza en lo que hace.

“A lo largo de mi vida he tratado de ser siempre asertivo: decir las cosas como son, de manera educada, pero diciendo la verdad. Por eso considero fundamental ofrecer una crítica constructiva que permita crecer. Me enfocaré en exaltar las fortalezas de los participantes y, al mismo tiempo, en identificar áreas de oportunidad en aquello que no es tan fuerte”, agregó García Santander, además de destacar las habilidades de los jueces que le acompañan en este reto.

"Se hizo una convocatoria con el objetivo de darle al televidente la oportunidad de estar de cerca con nosotros, a través de su talento de manera individual", dice Glenda Castro, productora ejecutiva del programa.

Parte del elenco, participantes e invitados que han sido parte de la primera temporada de Viva el Talento, en Guatevisión. (Foto Prensa Libre: VLM)

Castro explica que este espacio también permitió un crecimiento personal a los participantes, porque la mayoría nunca había estado en televisión.

Además de los premios, los tres primeros lugares también cantarán en un programa en vivo que se transmitirá fuera del estudio, el próximo viernes 28.

Alan Martín, de la producción y contenido social media de Guatevisión, afirma que este espacio permite resaltar el talento en Guatemala. “Es importante para todos, sin importar su condición; uno no sabe de dónde puede venir el talento”.

Se planifican nuevas convocatorias para el 2026, tanto para adultos como para niños. Así que se tendrán nuevas temporadas del programa.

¿Qué ganarán los primeros lugares?

Compartimos parte de los premios que recibirán los concursantes:

Primer lugar

Q5 mil canjeables en boletos aéreos por agencia Tívoli

Vale de Q500 canjeable en De Museo

Armonización facial, cortesía de Skin Solutions Clínica Estética

Trofeo de primer lugar

Segundo lugar

Un mes de asesoría en terapia vocal por la coach Stefanie Luhrez

Vale de Q400 canjeable en De Museo

Hydrafacial Elite, cortesía de Skin Solutions Clínica Estética

Trofeo de segundo lugar

Tercer lugar