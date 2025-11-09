ElsaMariana García vuelve a la familia de Guatevisión para presentar el noticiero En Directo

El público tiene una cita con ella desde este lunes a las 13 horas, cuando asuma la conducción del noticiero En Directo. Con profesionalismo, calidez y carisma, llevará los asuntos de la coyuntura nacional a los hogares guatemaltecos. Aunque ya formaba parte del canal, esta nueva faceta representa para García un reto distinto: busca conectar de forma más directa, cercana e íntima con la audiencia, especialmente con las amas de casa, quienes siguen fielmente el noticiero.

Conductora de televisión, locutora y periodista, García impactó en diversos espacios noticiosos, incluidos los noticieros de las 13 y 18 horas de Guatevisión, así como el recordado programa Sin Reservas. Ahora regresa para ser el rostro de En Directo, donde su objetivo —según comenta— es “llevar los temas complejos a la mesa de manera cotidiana”.

ElsaMariana García Jiménez, con más de 20 años de trayectoria, afirma que a partir del lunes 10 de noviembre su propósito será conectar de manera cercana con el público guatemalteco, en especial con las mujeres que se informan a través del noticiero del mediodía.

“Queremos darle al público un contenido más dirigido a ellas, más específico, y eso nos entusiasma mucho”, expresó García sobre su deseo de reconectar con la audiencia y ser parte del medio por el que muchos guatemaltecos se informan.

¿Quién es ElsaMariana García?

Al presentarse, destaca el valor de tener un nombre fuerte e inusual: ElsaMariana, como decidió llamarla su madre, es para ella un distintivo de personalidad que le ayudó a abrirse camino, incluso en el periodismo.

Inició en la locución de programas pequeños, y posteriormente entró al mundo del periodismo. “Primero presenté noticias y me enamoré de esto. Luego estudié periodismo, y me enamoré de los medios”, relató la conductora, quien considera que informar es brindar un servicio: proveer de herramientas a las personas mediante información veraz para tomar decisiones.

“Comunicar no es solo aparecer en televisión; va más allá. Es servir, dar herramientas para que la gente pueda decidir, votar, reconstruir su comunidad, anticiparse a una emergencia o acceder a salud y educación”, afirma García.

Encontrar el periodismo fue para ella hallar su propósito de vida. Su voz grave, dice, fue clave para abrirse paso en la radio, luego en la televisión y más tarde en la escritura, siempre con la vocación de informar con responsabilidad.

Ser madre también le ha permitido comprender mejor a su audiencia, especialmente a las mujeres guatemaltecas, lo cual —dice— le ayudará a establecer una conexión más empática con las espectadoras de En Directo.

Con más de 20 años de experiencia en Televisión, radio y periodismo ElsaMariana García, vuelve a Guatevisión. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

El significado de volver a Guatevisión

“Guatevisión para mí ha sido siempre muy importante. Siempre lo llamé ‘mi casa’”, comenta García, quien recuerda su participación en los noticieros de las 13 y 18 horas, así como Sin Reservas, coproducido en aquel entonces con Erick Salazar.

Relata que aún hoy muchas personas le preguntan por Sin Reservas, lo que evidencia el impacto de ese proyecto en su carrera y en la audiencia. “Ese espacio no solo me dio confianza, también me enseñó a hacer periodismo con veracidad y compromiso”.

Esa guía profesional le permitió crecer y formar a nuevos periodistas. Su experiencia en pantalla la llevó luego a emprender proyectos propios, siempre con el compromiso ético aprendido.

“Guatevisión me dio claridad en el ejercicio responsable del periodismo y la confianza para despegar profesionalmente. Volver es regresar a mis raíces”, afirma.

Tras su salida del canal, continuó en el ámbito periodístico como directora de redacción, productora, asesora, tallerista e impulsora del periodismo digital.

“Ahora que vuelvo a la televisión, me siento más que feliz”, expresó García.

La noticia en el momento

Feliz por regresar a la televisión y hacerlo en formato en vivo, García resalta el compromiso que implica conducir un noticiero en directo. “No es lo mismo que grabar. La emoción del momento se transmite y el público lo percibe”.

A diferencia de los noticieros matutinos, el del mediodía —explica— presenta hechos que están ocurriendo en el momento, lo cual demanda mayor preparación y capacidad de respuesta. “El nivel de error es más alto, igual que el compromiso”.

Un espacio para conversar

García ve este regreso como una oportunidad para darle al público temas de conversación sobre la coyuntura nacional: desde el Congreso hasta el sistema de salud. Su objetivo es explicar de forma sencilla qué sucede en el país, de modo que las personas puedan comprender y actuar informadamente.

Aunque se piensa que la política es asunto de unos pocos, García insiste en que es parte de la vida de todos. Por eso, su enfoque será “llevar los temas complejos a la mesa de manera cotidiana”.

“La idea es que al ver el noticiero al mediodía, podamos luego conversar sobre lo que ocurre en el país”, puntualiza.

ElsaMariana García acompañará a la audiencia de Guatevisión de lunes a viernes de 12 a 14 horas. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

Un compromiso renovado

García valora estar rodeada de un equipo comprometido con la verdad y la imparcialidad. “Ver que Guatevisión se mantiene equilibrado da esperanza como periodista. Me emociona volver a ser parte”.

Con determinación, reafirma su vocación: seguir informando, servir desde su espacio y ofrecer a la audiencia contenidos útiles, claros y responsables.

“Reencontrarme con Guatevisión me hace feliz. Y reencontrarme con la audiencia es volver con mis amigos, mi gente, aquellos a quienes amo”, finaliza.

Invita al público a sintonizar En Directo desde casa, la oficina o cualquier espacio, para vivir la noticia en el momento.

Productor destaca el regreso de ElsaMariana García

Otto Ángel, productor general del Noticiero Guatevisión, detalló que la incorporación de ElsaMariana García responde a la decisión de sumar un rostro conocido para la audiencia, con capacidad para reconectar con el público y continuar narrando los hechos relevantes que ocurren en el país durante la jornada de mediodía. García, agregó, posee la habilidad de entablar una conversación fluida, informativa y, al mismo tiempo, amena, siempre con apego a los valores que caracterizan al Noticiero En Directo.

Su paso por Guatevisión es ampliamente recordado, subraya Ángel, lo que la convierte en la persona ideal para conducir un noticiero que conoce bien, tanto por su experiencia en el programa Sin Reservas como por haber dominado el formato de los noticieros de las 13 y 18 horas.

“Creemos que muchas personas que la vieron en ese momento volverán a sentirse identificadas con una etapa importante para el canal”, expresó Ángel. La integración de García, considera, llega en un momento oportuno para innovar en formatos e ideas, pero siempre bajo los mismos principios: contar con responsabilidad lo que verdaderamente importa al país.

Otra característica destacada por Ángel es que la conductora es madre de familia, ama de casa y profesional, lo que —afirma— le permite establecer un vínculo natural con la audiencia. “Quienes la aprecian, la acompañarán en esta nueva etapa”, apuntó.

Con su regreso, se asumen nuevos retos en Noticiero Guatevisión. Ángel también anunció una renovación completa en la imagen y presencia de los espacios informativos. Invitó al público a sintonizar a ElsaMariana García a las 13 horas en En Directo, a Alexis Pince a las 18 horas en Impacto Directo, a María Luisa Gómez a las 21 horas en el noticiero estelar y a Paula Osaeta cada domingo a las 20 horas en Guatevisión Dominical.