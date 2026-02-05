La guatemalteca Dania Aguirre es reconocida por una de las plataformas más prestigiosas del arte en Corea del Sur

La guatemalteca Dania Aguirre recibió una mención como maestra mundial en bellas artes y artes visuales, al ser oficialmente acreditada como miembro del World Masters Committee, de la World Master Association.

En un comunicado, el Ministerio de Cultura y Deportes destaca que, con este logro, la guatemalteca ingresa a una de las plataformas más prestigiosas del arte contemporáneo internacional.

En octubre del 2025, la distinción fue entregada a la embajadora de Guatemala en la República de Corea, Sara Solís Castañeda. El 7 de febrero del 2026, junto a la viceministra de Relaciones Exteriores, Luisa Ramírez, entregaron el certificado físico —proveniente del continente asiático— a la artista originaria de Esquipulas, Chiquimula.

Aguirre ha desarrollado una carrera que combina investigación, identidad cultural y exploración técnica. Domina técnicas como óleo, acrílico, acuarela, grafito, cerámica, grabado, vitral y textil, y es especialista en arte en metal repujado y arte heráldico. Su obra —presente en museos, bienales y festivales de Europa, Asia y América— ha proyectado una imagen contemporánea del arte guatemalteco, al vincular tradición, simbolismo y lenguaje visual actual.

Entre sus trabajos más emblemáticos figura la entrega de escudos pontificios elaborados por ella a Su Santidad el papa Francisco (2022) y Su Santidad el papa León XIV (2025), durante audiencias generales en la plaza de San Pedro, en el Vaticano. También es miembro honoraria, embajadora vitalicia y presidenta por Guatemala del Consejo Internacional de las Artes, de Naciones Unidas de las Artes y las Ciencias (UNOTA, por sus siglas en inglés, con sede en París).

La guatemalteca cuenta con una formación académica como administradora de empresas, cuenta con estudios de curaduría de arte, un postgrado en reingeniería y tecnologías de la comunicación social, y un magister scientiae en Seguridad Pública. Aguirre, en entrevista telefónica comenta que desde niña sintió pasión por el arte.

"Al principio fue un pasatiempo el arte, pero desde hace 15 años se conviritió en una carrera profesional", expresó la artista. Comenta que se graduó de artista visual en la Escuela Municipal de Artes Visuales, de la Municipalidad de Guatemala.

Además de su trabajo en artes plásticas, Aguirre ha incursionado con éxito en el mundo de la actuación, participando en cortometrajes, películas y radionovelas en Guatemala, según se explica en sus redes sociales.

Dania Aguirre muestra los documentos que le acreditan como maestra mundial en bellas artes y artes visuales por el World Masters Committee. (Foto Prensa Libre: cortesía MCD)

Su arte ha sido exhibido en múltiples países, incluidos Argentina, Corea del Sur, Italia, Francia, Turquía, Dinamarca, México, Perú, Uruguay, Venezuela, Ecuador, Egipto, Colombia, Chile y Brasil.

¿Qué es el World Masters Committee?

El World Masters Committee es una instancia internacional con sede en Corea del Sur que selecciona, entre miles de artistas del mundo, a quienes han demostrado una trayectoria artística excepcional, liderazgo cultural y aportes a la humanidad por medio del arte. La categoría World Master es uno de sus máximos reconocimientos, y se concede únicamente a creadores cuya obra ha trascendido fronteras y dialoga con los grandes asuntos contemporáneos.