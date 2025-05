La hija secreta de Freddie Mercury: El romance del líder de Queen con la esposa de un gran amigo

De acuerdo con los periódicos británicos de tendencia conservadora The Sun y Daily Mail, el cantante y compositor Freddie Mercury, conocido mundialmente por haber sido el vocalista principal y pianista de la banda de rock Queen, tuvo una hija secreta en diciembre de 1976, luego de una “aventura con la esposa de un amigo muy cercano”.

La mujer, de 48 años, ha roto el silencio para revelar su existencia al hablar por primera vez en el libro Con amor, Freddie, escrito por la biógrafa Lesley-Ann Jones. En esta obra, confesó que, hasta ahora, ella solo era conocida por los compañeros de la banda, los padres, la hermana y la compañera de muchos años de Freddie, Mary Austin.

Sin embargo, en la biografía escrita por Jones solo se hace referencia a ella como “B”, y bajo este pequeño seudónimo revela que, antes de que el icónico cantante muriera de neumonía causada por el sida en noviembre de 1991, le dejó 17 volúmenes de sus diarios personales, los cuales se mantuvieron ocultos por más de cuatro décadas.

“B” conservó los diarios personales de Freddie Mercury en secreto durante años, pero recientemente se los entregó a Lesley-Ann para que formaran la base del libro que se publicará a finales de 2025. “Ella dice que siempre supo que el legendario cantante era su padre, y que fue criada en una familia muy amorosa”, aseguró Jones.

Freddie Mercury: Abuelo póstumo

Según la biógrafa Lesley-Ann Jones, la hija secreta de Freddie Mercury actualmente vive en Europa y trabaja como profesional médica, con sus propios hijos. Esto convierte al cantante y compositor británico en un abuelo póstumo, considerando que, antes de su trágica muerte a los 45 años, tuvo varias relaciones con hombres y con mujeres.

Se creía que Mary Austin había sido la única mujer con la que Freddie Mercury había tenido una fuerte relación, a quien se recuerda como una mujer trabajadora y que permaneció a su lado hasta su muerte, en 1991.

Freddie y Mary nunca tuvieron descendencia juntos, pero ella posteriormente tuvo dos hijos con otro hombre, luego de haber terminado su relación de seis años con el vocalista de Queen. A pesar de la ruptura, Austin permaneció “increíblemente unida” al cantante por el resto de su vida, de acuerdo con los demás integrantes de la banda.

Se dice que Mary conocía el amor de Mercury con una mujer cuya identidad se ha mantenido en secreto, fruto del cual nació su hija, quien será conocida como “B” en el libro, donde se incluye una carta: “Freddie fue y es mi padre. Tuvimos una relación estrecha y amorosa desde el momento en que nací y durante los últimos años de su vida”.

“Él me adoraba y era devoto de mí. Las circunstancias de mi nacimiento pueden parecer, según los estándares de la mayoría de las personas, inusuales e incluso escandalosas. Eso no debería ser una sorpresa. Nunca le quitó valor a su compromiso de amarme y cuidarme. Él me apreciaba como a una posesión preciada”, agregó B.

Dadas las circunstancias, la hija secreta de Freddie Mercury se negó a mencionar la identidad de su madre, aunque la biógrafa Lesley-Ann Jones únicamente declaró a los medios de comunicación británicos que se trató de una “aventura con la esposa de un amigo cercano”, aunque parece que el cantante sí llegó a estar enamorado de ella.