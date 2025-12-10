La historia de Mamá Claus en Guatemala: 29 años llevando regalos y esperanza a hospitales

—¡Buenas noches! Aquí habla desde el Polo Norte. Le saluda mamá Claus —se escuchó del otro lado del teléfono, al buscar una entrevista con la dama que ha interpretado este personaje por casi 30 años.

En 1994, su mamá, la actriz Ana María Bravo, montó una pastorela para un centro comercial. En esa ocasión, entre los personajes participaron Santa Claus y mamá Claus. “En Guatemala prácticamente no se conocía a mamá Claus; nunca se había presentado así. Pero mi mamá quiso adaptarla para darle un toque más cómico y más vida a la obra”, recuerda la también actriz Flor de María Rivera Bravo, quien tomó el desafío del papel.

“Cuando terminó el tiempo asignado —era cada fin de semana— me llamaron para que yo me quedara haciendo los últimos días, hasta el 24 de diciembre”, continúa.

Después la llamaron de otros centros comerciales para el año siguiente. “Con el tiempo empezamos a trabajar más formalmente. Un día, la mamá de una amiga de mi hija me contó que una familiar de ella tenía cáncer y que la estaban atendiendo en el hospital. La familia quería llevar regalos para Navidad y me preguntó si quería acompañarlas.

“Le dije que sí, y fui vestida de mamá Claus. Eso le dio otra vida no solo a la entrega de juguetes, sino a los niños mismos. Me di cuenta de que cuando veían a mamá Claus se les transformaba la carita: del dolor a una sonrisa. Y seguimos haciendo esas visitas durante años”, comenta Rivera, quien desde entonces da vida a la buena esposa de Santa Claus.

“Pensé cómo podía continuar llegando a los niños. Empecé a tocar puertas, pero nunca dejé de ir al hospital General San Juan de Dios”, afirma la actriz que nació el 6 de agosto de 1962 y tiene 63 años.

Mamá Claus lleva regalos a diferentes espacios de Guatemala, en especial hospitales. (Foto Prena Libre: cortesía Flor de María Rivera Bravo)

¿Cuántos juguetes entrega?

La cantidad de juguetes que entrega cada año depende de las donaciones que recibe. Por lo regular, algunos medios de comunicación la apoyan para recibir tanto regalos como dinero para comprarlos.

Cada año suele llegar a casi 500 niños, aunque la cifra varía. “Si llego entre el 16 y el 20 de diciembre, encuentro de 250 a 300 niños. Pero si llego el 24, a veces solo hay 15, porque ya dieron de alta a casi todos. Quedan solo emergencias, recién nacidos, quemados, espina bífida, cáncer y casos graves”, explica.

Año con año también recibe llamadas de otras comunidades. “En Sololá, por ejemplo, una aldea me contactó para decirme que tenían 150 niños que nunca habían visto ni a Santa ni a mamá Claus, y que tampoco sabían lo que era recibir un regalo. Este año me llamaron de San Pedro, San Marcos”, comparte.

¿Qué simboliza la Navidad para usted

“Para mí, la Navidad es algo que no cambia nunca. Todo el año veo películas navideñas porque me transmiten paz, amor, reflexión, alegría y unión familiar. Son momentos para perdonar, para vivir en armonía con la familia. Así como el Niño Jesús nos enseñó a perdonar y a dar vida. Regalar también tiene un simbolismo: así como los pastores y los Reyes Magos llevaron ofrendas al Niño Jesús, nosotros también damos algo desde el corazón", dice mamá Claus.

“Cada año siento que Jesús vuelve, de alguna manera, para recordarnos que debemos reflexionar y ser mejores. La Navidad es una oportunidad para ser empáticos, así como Dios es empático con nosotros”, comenta.

¿Dónde pueden llevar los juguetes o hacer donaciones?

Pueden comunicarse al número 3241-3130 vía WhatsApp. Por ser juguetes para hospitales, lo mejor es que sean nuevos. "En el hospital no permiten nada usado por riesgo de contaminación”, explica.

Madres de familia y niños son beneficiados con los aportes y regalos que se reciben a través de Mamá Claus. (Foto Prensa Libre: Flor de María Rivera Bravo)

El origen de mamá Claus

En Navidad es frecuente escuchar de Santa Claus o Papá Noel como el encargado de llevar juguetes y regalos a los niños en todo el mundo.

Mamá Claus, señora Claus o mamá Noel, también forma parte del imaginario navideño. La primera vez que apareció este personaje fue en el cuento Una leyenda de Navidad, de James Rees, publicado en 1849.

Según la caracterización que se ha ido formando con el tiempo, mamá Claus viste un traje rojo, lleva botas negras y tiene el cabello blanco como la nieve. Le gusta hornear galletas de jengibre, encargarse de las cartas de los niños y colaborar con Santa Claus para que los regalos lleguen a su destino.