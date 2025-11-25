La noche en que Irtra Petapa encendió 600 mil luces y dio inicio a su temporada navideña

A partir de las 18 horas del martes 25 de noviembre comenzó la fiesta navideña en Irtra Petapa. El público presenció la iluminación y fue el primero en disfrutar parte de las opciones divertidas que el parque ofrecerá durante la temporada done los juegos mecánicos estaban disponibles y los diferentes servicios del parque.

El primer espectáculo presentado fue Navidad de los mundos mágicos, con los personajes Bitty, Ricky, Tuguita, Paulo y sus amigos. Los bailes y el show impresionaron a los asistentes, e incluyeron pantallas y tecnología que transportan en segudos a distintos escenarios.

En la noche de la inauguración se presentó Ricardo Castillo que recibió la ovación del público. Castillo mencionó que están llegando en 2025 a más de 103 millones de visitantes en todos los partes temáticos. En 2024 llegaron al visitante que representó los 100 millones. "Queremos hacer el mejor parque de América Latina para que todos los guatemaltecos podamos disfrutar de lo mejor del mundo", agregó.

Uno de los momentos más emocionantes de la noche fue el encendido de luces del parque. En un conteo regresivo se encendieron másde 600 mil bombillas. Además los asistintes vivieron el desfile de personajes, coros, bandas y un show de luces al cierre del parque.

Al cierre de la noche se planifica un show de luces para terminar la velada. Este parque fue inaugurado el 26 de marzo de 1976, está ubicado en la Avenida Petapa y 42 calle de la zona 12, sobre un terreno de 11.25 hectáreas de extensión. La capacidad del parque es de 12mil 500 visitantes recurrentes en Mundo Petapa.

Más de 600 ml l luces iluminan el parque del Irtra Petapa. (Foto Prensa Libre: cortesía Margarita Pacay)

Agenda artística destacada durante noviembre y diciembre

Ubicación: Ceiba

Villancicos infantiles | 10 a 12 horas

| 10 a 12 horas Clariente 4 | 13 a 15 horas

| 13 a 15 horas Coro Canto Novo | 15.30 a 17.30 horas

| 15.30 a 17.30 horas Bossa Christmas | 18 a 20 horas

Fechas: sábados 29 de noviembre, 6, 13 y 20 de diciembre; domingos 30 de noviembre, 7, 14 y 21 de diciembre.

Winter Sax | Domingos, 13 a 15 horas

| Domingos, 13 a 15 horas Ensamble Encanto | Domingos, 15.30 a 18 horas

Fechas: Domingos 30 de noviembre, 7, 14 y 21 de diciembre.

Ubicación: Plaza Mi Barrio

Sax en Mi Barrio | 10 a 12 horas

| 10 a 12 horas Jazz Band | 15.30 a 17 horas

Fechas: sábados 29 de noviembre, 6, 13 y 20 de diciembre; domingos 30 de noviembre, 7, 14 y 21 de diciembre.

Plaza Divertida

Show de nieve | 20 horas

| 20 horas Show de luces | 20.45 horas

Sábados 29 de noviembre, 6, 13 y 20 de diciembre.

Desfiles y espectáculos

Desfiles con carrozas, banda y personajes del Irtra con recorrido por el parque | 12, 15 y 17 horas

con recorrido por el parque | 12, 15 y 17 horas Show musical "Navidad de los Mundos Mágicos", en el Teatro Fantasía | 14, 15 y 16 horas

Fechas: sábados 29 de noviembre, 6, 13 y 20 de diciembre; domingos 30 de noviembre, 7, 14 y 21 de diciembre.

Horarios de la temporada navideña

Del 19 de noviembre al 14 de diciembre: abierto de miércoles a domingo.

abierto de miércoles a domingo. Del 15 de diciembre al 4 de enero: abierto toda la semana.

abierto toda la semana. Cerrado: 24 y 31 de diciembre.

Horarios por día:

Miércoles a sábado: de 9 a 17 horas.

Domingos: de 9 a 18 horas.

Sábados del 29 de noviembre al 20 de diciembre: de 9 a 21 horas. Al cierre habrá show de luces.

El cuadro muestra las actividades del Mundo Petapa durante noviembre y diciembre. (Foto Prensa Libre: cortesía Irtra Petapa)

Lugar

Avenida Petapa y 42 calle de la zona 12, Petapa.

