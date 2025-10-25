Escenario
La Patrona de Guatemala retoma su recorrido tras 14 años con un mensaje sobre el dogma de la Asunción
Detalles del anda de la procesión extraordinaria de la Virgen de la Asunción, simbolismo y mensaje por el dogma mariano.
La imagen de la Virgen de la Asunción salió en procesión extraordinaria y recorrió las calles del Centro Histórico de Guatemala este sábado. (Foto Prensa Libre: José Sánchez)
El anda de Nuestra Señora de la Asunción Coronada, Patrona titular de la Ciudad de Guatemala, se presenta como un gran altar de plataformas en tonos oro, corinto y verde esmeralda, en honor y gloria de la Bienaventurada Madre de Dios.
Al frente, un medallón con la palabra Dogma, que representa la firme creencia de la Iglesia en la Asunción de María Santísima en cuerpo y alma a la gloria celeste.
Seguidamente, dos arcángeles de la corte celestial anuncian con trompetas el triunfo de Nuestra Señora sobre la muerte y el pecado. Sostienen filacterias con fragmentos de la constitución apostólica Munificentissimus Deus, firmada por el papa Pío XII el 1 de noviembre de 1950.
En la parte final se observa la imagen de la gloriosa Patrona titular de la Nueva Guatemala de la Asunción, enmarcada por una columnata de estilo barroco, que remite a su carácter escultórico.
En el remate, una filacteria con la misma inscripción del altar mayor que ha presidido durante ocho décadas: “Assumpta est Maria in Caelum”.
A lo largo del anda destacan seis jarrones de cristal, que evocan lo incorruptible del ser de la Santísima Virgen, decorados con azucenas plateadas —al estilo de las flores de talco, populares en el periodo hispánico—, símbolo de la pureza de su concepción, que la hace merecedora de ser asunta al cielo.
Ocho candelabros al estilo francés de Luis XV complementan la ornamentación en esta jornada, en la que, después de 14 años, vuelve a procesionar la Patrona.