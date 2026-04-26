La reacción de Canelo Álvarez ante versiones no confirmadas sobre Ángela Aguilar

Se rumora que Ángela Aguilar y Saúl “Canelo” Álvarez habrían tenido encuentros secretos y que pasaban días de viaje encerrados, por lo que ella le cantó el himno de México en una de sus peleas, según dijeron los presentadores del programa Hoy Día.

Las especulaciones disgustaron al boxeador, quien reaccionó molesto.

“No presten atención a este youtuber (…) Yo solo peleo con peleadores de verdad”, dijo Canelo Álvarez.

El youtuber al que se refiere Canelo es Javier Ceriani, quien publicó en sus redes sociales un video donde une varios hechos y comenta sobre una supuesta relación entre la artista y el boxeador.

Los presentadores de Hoy Día difundieron en uno de sus programas la reacción de Canelo y explicaron el daño que se causa al referirse a hechos sin confirmar.