Lanzan en Antigua Guatemala la rifa “El Hermano Pedro Quiere 1 Millón de Amigos” 2026

El lanzamiento de la rifa “El Hermano Pedro Quiere 1 Millón de Amigos” 2026 fue en Antigua Guatemala. El acto se hizo en el Hogar Virgen del Socorro, las Obras Sociales del Santo Hermano Pedro y la Asociación Amigos Pro Obras Sociales (AAPOS) .

El evento reunió a patrocinadores, aliados estratégicos y medios de comunicación, marcando el inicio de una campaña que busca fortalecer los servicios hospitalarios y ampliar la cobertura médica, bajo el compromiso de brindar atención con calidad en la atención médica, caridad en cada acción y calidez en cada encuentro.

Durante su intervención, Michael Ascoli, representante de AAPOS, destacó el valor humano de esta iniciativa: “Hoy no solo lanzamos una rifa, iniciamos una nueva oportunidad de transformar vidas. Cada número representa una esperanza real para quienes más lo necesitan.”

Asimismo, resaltó el mensaje de este año, “Hoy por ti, mañana por mí”, como un llamado a la solidaridad y a la empatía, recordando que todos podemos ser parte del cambio.

Uno de los momentos más representativos del evento fue la presentación oficial de la botarga “Amigo Milloncito”, símbolo de la alegría, cercanía y espíritu solidario que caracteriza esta campaña, y que acompañará diversas activaciones a nivel nacional.

La rifa tiene como objetivo recaudar fondos que permitan continuar impulsando la atención médica, los programas sociales y proyectos clave en beneficio de cientos de miles de guatemaltecos que confían en la labor de las Obras Sociales del Santo Hermano Pedro.

La misma será el 3 de septiembre de 2026 en las instalaciones de las Obras Sociales del Santo Hermano Pedro 6ta calle oriente No. 20, La Antigua Guatemala. Los resultados serán publicados en los periódicos de mayor circulación y las páginas sociales de las Obras Sociales del Santo Hermano Pedro y Asociación Amigos Pro Obras Sociales.

Los premios incluyen una casa, cinco motos Honda, cinco motos Suzuky y un pick up Hilux 2026.

Más informacion a los números 2223-8300 y 7832-595. También al WhastApp 3568-0359 y 3568-0325.