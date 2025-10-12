Leyendas cobraron vida en la 10K de Antigua: deporte y tradición oral se fusionaron en el recorrido nocturno

La Antigua Guatemala se llenó de misticismo durante la 10K de Leyendas 2025, donde personajes como la Llorona, el Sombrerón y otros seres de la tradición oral guatemalteca recorrieron las calles empedradas en una noche de cultura, deporte y fantasía.

Niños, adultos y hasta mascotas participaron en este evento, realizado la noche del 11 de octubre, donde la belleza de la Ciudad Colonial fue el escenario perfecto para ver brillar, entre la oscuridad, a los guatemaltecos que corrieron animados, vestidos como personajes del cine de terror.

En su cuarta edición, más de dos mil 200 personas participaron entre familiares y amigos para celebrar la historia, la tradición y el deporte. Rodrigo Paredes, del área de comunicación de la 10K de Leyendas de Antigua Guatemala, comentó a Guatevisión que esta edición busca rescatar la tradición oral del país, así como incentivar la actividad física.

Entre los asistentes destacaron personas disfrazadas de nazarenos, la Siguanaba y otras figuras oscuras, que llenaron de entusiasmo a quienes se concentraron en el centro de Antigua Guatemala para disfrutar del evento.

Durante la actividad, se celebró un momento especial cuando uno de los corredores pidió matrimonio a su novia, gesto que fue ovacionado por los presentes.

Ganadores de la 10K de Leyendas 2025

Entre los ganadores, según detallaron los organizadores, se encuentran:

Libre femenina

Aury González

Lidia López Pablo

Ingrid Caná

Libre masculina

Luis Antonio Morales Romero Eduardo Gómez Juan Fernando Pocón Archila

Máster femenina

Elsa Ruíz (dorsal 1547) Alba Elisa Chacón Díaz María Luisa Galindo

Máster masculina

Hugo Sotoj Samuel Cojolón Edgar Alfonso González Aguilar

Así se vivió esta noche llena de misticismo, creatividad y deporte.

Familia se viste de Calaveras

Propuesta de matrimonio

Otro de los momentos destacados fue la inclusión de mascotas en el recorrido, entre ellas un perrito disfrazado de Harry Potter. Los mejores disfraces fueron premiados por la organización, al igual que los primeros corredores en cruzar la meta.

Familia celebra su cuarta participación

Disfraces sobresalen en la cuarta edición de la 10K de Leyendas

Durante la Noche de Leyendas, varios disfraces destacaron en esta celebración del deporte y la tradición oral guatemalteca. Estas son algunas imágenes del evento.

*Con material audiovisual de Emy Sánchez.