Lil Supa reúne a más de mil personas en Guatemala con su gira internacional y su nuevo disco Animal

El rapero venezolano Marlon Morales, mejor conocido como Lil Supa, se presentó este viernes ante más de mil personas en el Parque de la Industria, en lo que fue su tercer concierto en Guatemala.

El artista presentó su más reciente trabajo, "Animal", estrenado en diciembre del año pasado, ante el público guatemalteco.

Los artistas nacionales Fat Flava y DJ Spinips se encargaron de abrir el evento, que comenzó a las 19 horas.

FAT FLAVA se presentó la noche del viernes también en el Parque de La Industria. (Foto Prensa Libre: José Sánchez)

DJ Spinips comentó que la selección musical que presentó fue curada por Supa:

“Ellos han venido curando todo lo que ellos quieren para la gira y parte del proceso, digamos, para que me seleccionaran fue compartir un poquito entre mi colección o más o menos ellos qué querían, me devolvieron un par de nombres (…) somos como un poco celosos, entonces no nos extendemos mucho pero con sonar algunas notas ya ellos validaron como más o menos por dónde querían llevar la línea y luego yo ya hice mi tarea”, dijo.

(Foto Prensa Libre: José Sánchez)

Luego de las presentaciones iniciales, a las 21 horas, Lil Supa inició su concierto, en el que interpretó éxitos recientes como "Poder" e "Instinto", así como clásicos de su discografía, entre ellos "Luz" y "Mista Untaike".

Respecto de "Animal", el nuevo álbum que presentó Supa, DJ Spinips reconoció que “está excelente” y dijo que le ha gustado cómo ha evolucionado su sonido y que no pierde la esencia del artista. Añadió que, aunque quizá no es un álbum para todos, sí ofrece propuestas para distintos gustos.

Con esta tercera presentación en Guatemala, Lil Supa continúa una gira mundial que ha abarcado países de Europa y América Latina.