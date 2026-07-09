Linkin Park Sinfónico llegará al Teatro Lux con banda de rock y orquesta en vivo

Los éxitos de Linkin Park sonarán en el Teatro Lux con una nueva propuesta que incluye una banda de rock y una orquesta sinfónica en vivo que se fusionarán para dar vida al concierto Linkin Park Sinfónico.

“Este es el primer concierto de nu metal sinfónico que se realizará en Centroamérica. Vamos a honrar la música de Linkin Park, que es la banda más importante de este género en el mundo. Incluiremos una sección de músicos invitados de la Orquesta Sinfónica Nacional, con arreglos inéditos que formarán parte del concierto”, explica Fernando Díaz, coordinador de Covers Only Project, compañía organizadora.

Con más de 20 músicos en escena, Linkin Park Sinfónico se presentará el sábado 25 de julio del 2026, a las 20 horas, en el Teatro Lux, 6a Avenida 11-02, zona 1 de la Ciudad de Guatemala. Las puertas se abrirán entre las 19 y las 19.30 horas.

Las entradas tienen un precio de Q360 hasta el 24 de julio. El día del concierto costarán Q400. Pueden adquirirse en el sitio viveloonline.com o en taquilla el día del evento.

“Queremos ofrecer al público guatemalteco que admira la carrera de Linkin Park una propuesta diferente: una banda de rock junto con un grupo de músicos de orquesta que harán de este un espectáculo único. El 25 de julio será un día muy especial”, asegura Díaz.

Desde el 2023, Covers Only Project prepara conciertos con diferentes temáticas para complacer los gustos musicales de los guatemaltecos. El proyecto está integrado por artistas guatemaltecos, entre músicos, cantantes, coristas y coreógrafos, quienes rinden tributo a grandes leyendas de la música.

Fecha

Sábado 25 de julio del 2026.

Hora

20 horas.

Lugar

Teatro Lux, 6a Avenida 11-02, zona 1 de la Ciudad de Guatemala.

Entradas

Q360 en preventa, a través de viveloonline.com

Q400 el día del evento, disponibles en línea y en taquilla

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