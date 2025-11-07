“Lo conozco desde que su mamá estaba embarazada”: el vecino que guarda los primeros recuerdos de Ricardo Arjona

El jueves 7 de noviembre, Ricardo Arjona ofrecerá su quinto concierto en la ciudad de Guatemala, en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. En total, serán 27 fechas durante las cuales el cantautor guatemalteco desarrollará su residencia artística y comenzará la gira Lo que el seco no dijo. El público está en espera que publique la venta de las nuevas fechas.

Ricardo Arjona ha logrado un acercamiento inédito con su público a través de su más reciente disco, Seco, y la estrategia narrativa que lo acompaña. Este trabajo se ha convertido en uno de los materiales más íntimos del artista: le ha puesto rostro a la tierra que lo vio nacer, ha revivido su etapa como maestro, ha recordado a sus amigos y ha revelado detalles de su paso como estudiante universitario en la Universidad de San Carlos de Guatemala. También ha permitido descubrir facetas que han sorprendido a guatemaltecos y seguidores en todo el mundo.

Seguidores del artista han llegado desde distintos países, como México, Cuba, Colombia, Costa Rica, Chile, Uruguay y Argentina, lo cual ha sido una constante a lo largo del tour. Muchos de ellos aprovechan la ocasión para conocer Guatemala.

Un grupo proveniente de Costa Rica, por ejemplo, visitó el zoológico y también planificó un recorrido por Antigua Guatemala a más de 30 kilómetros de la ciudad. Algunos han incluido en su itinerario una visita a Jocotenango, donde nació Ricardo Arjona. El municipio se encuentra a un par de kilómetros de la ciudad colonial.

Un detalle inédito de Ricardo Arjona

La cuenta @NotiArjona, Fans Club Oficial Ricardo Arjona en Argentina, publicó recientemente un hallazgo. No solo llegaron a la ciudad colonial, sino que conocieron a un exvecino de la familia Arjona.

Según el video, la visita se realizó el lunes 3 de noviembre. El grupo llegó a la antigua casa donde vivieron los padres del artista y ahí conocieron a Nacho Xicay, quien contó haber sido vecino de la familia.

Xicay relató que los Arjona vivieron un tiempo en Antigua Guatemala, pero luego se trasladaron a Jocotenango por razones económicas. “Doña Mimi llevaba como ocho meses de embarazo cuando se fueron para Jocotenango, pero les salió la oportunidad porque aquí eran Q30 de renta y allá Q20”, recordó. Además, Jocotenango estaba a pocos pasos del trabajo del papá de Arjona.

El exvecino también mostró periódicos con reportajes antiguos sobre Arjona. Dijo que ha visto al artista en distintas ocasiones.

Ricardo Arjona nació en Jocotenango, Guatemala, el 19 de enero de 1964. Además vivió en la zona 18 tiempo después cuando fue a la universidad y trabajó como maestro.