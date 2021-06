“Los mexicanos te aman”: el emotivo mensaje de “Cantinflas” a Ray Charles mientras le entregaba un premio

“Cantinflas” le entregó un premio al cantante Ray Charles en 1970. (Foto Prensa Libre: Captura de pantalla de video de YouTube)

Mario Moreno “Cantinflas” logró gran popularidad en México gracias a sus películas que siempre lograban sacar más de una risa a quienes las veían. El éxito de “Cantinflas” le permitió a Mario Moreno trabajar en Hollywood y conocer a muchas personalidades del espectáculo.

En 1970 tuvo la oportunidad de conocer y entregarle un premio al cantante Ray Charles, uno de los pioneros en la música soul y gracias a su éxito o la revista Rolling Stone lo agregó a su lista de los 100 grandes cantantes de todos los tiempos.

El encuentro entre “Cantinflas” y Charles fue durante una entrega de premios en México, cuando Mario Moreno fue el encargado de entregarle un premio al cantante con un emotivo discurso. Antes de que Ray Charles se presentará en el escenario, el actor mexicano aprovechó para sacar un poco su personaje y cantinflear, algo que causó la risa entre los asistentes a la premiación, pero después de bromear un poco presentó al cantante.

“En esta noche de verdadera alegría en la que se está estimulando a verdaderos valores del arte, deportistas, con un trofeo maravilloso. Es un trofeo que simboliza el estímulo que debe recibir un artista para seguir adelante”, dijo “Cantinflas”.

Al finalizar de dar estas palabras, Ray Charles hizo su aparición con la ayuda de varias personas e incluso de “Cantinflas”, lo apoyó para acercarse al micrófono, ya que Ray Charles era ciego desde.

Con un discurso en inglés, Cantinflas le entregó el premio a Ray Charles y le recalcó que México era un país que lo admiraba y quería. “Cada vez que vengas a mi país, nunca olvides que los mexicanos te aman con todo su corazón. Este país es muy sensible, ellos sienten lo que tú proyectas y por favor toma este trofeo y recuerda que todos te quieren en mi país”, le dijo “Cantinflas”.

Ray Charles agradeció a “Cantinflas” y al público por el premio. “Muchas gracias, me gustaría decir que estoy muy orgulloso y honrado de recibir este premio de los mexicanos y perdón que no pueda hablar español, no conozco el idioma muy bien, pero puedo decir muchas gracias”, finalizó Ray Charles.

