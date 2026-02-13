Los Tigres del Norte confirman concierto en Guatemala como parte de su gira La Lotería

Los Tigres del Norte confirman concierto en Guatemala como parte de su gira La Lotería

Los Tigres del Norte anunciaron que volverán al país próximamente como parte del recorrido internacional de su más reciente gira "La Lotería".

Los Tigresdel Norte visitarán Guatemala en 2026. Hicieron oficial la noticial el viernes 13 de febrero. (Foto Prensa Libre: cortesía Los Tigres del Norte)

En las próximas semanas se darán detalles oficiales de la presentación de Los Tigres del Norte en Guatemala. El grupo es uno de los más influyentes de la música regional mexicana y cuenta con una trayectoria de varias décadas.

En un comunicado, la agrupación expresó su entusiasmo por reencontrarse con el público guatemalteco, que los ha apoyado durante años. El grupo se ha presentado en diferentes fechas, entre las últimas visitas y presentaciones en el país están 2016, 2019 y 2022.

También anunciaron que el sábado 6 de junio serán los encargados de inaugurar el Festival Vive México 2026. Esta actividad es un encuentro cultural de 100 días que se celebrará en Monterrey. El festival se desarrollará en una temporada marcada por el ambiente del Mundial FIFA 2026.

La actividad se perfila como una de las más atractivas para los guatemaltecos que viven en México. “Esto no sustituye el concierto en Guatemala: la visita al país formará parte de la gira y será anunciada”, indica la información oficial.

El grupo recibió una proclamación en San Francisco y, con La Lotería, obtuvo dos Grammy y tres nominaciones a los premios Lo Nuestro. Su impacto sigue creciendo con su participación en Los Simpson, episodio que incluyó una canción creada especialmente para la historia y que tuvo una fuerte recepción del público.

En 2022 se estrenó Los Tigres del Norte: Historias un documental que cuenta más de las cinco décadas de la banda en la música. El film cuenta más del grupo formado en Rosa Morada, en el estado mexicano de Sinaloa en 1968.

En este proyecto compartieron su llegada a California y su ascenso hasta convertirse en uno de los grupos de música regional mexicana más relevantes.

ESCRITO POR:

Ingrid Reyes

Periodista de Prensa Libre especializada en periodismo de bienestar y cultura, con 18 años de experiencia. Premio Periodista Cultural 2023 por el Seminario de Cultura Mexicana y premio ESET región centroamericana al Periodismo en Seguridad Informática 2021.

Lee más artículos de Ingrid Reyes

