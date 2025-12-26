Los Tigres del Norte llevan un corrido mexicano a un nuevo capítulo de Los Simpson

Escenario

Los Tigres del Norte llevan un corrido mexicano a un nuevo capítulo de Los Simpson

Los Tigres del Norte aparecerán en Los Simpson con un corrido original que se emitirá en FOX, en un episodio especial de la serie.

EFE

|

Foto de referencia. Los Tigres del Norte aparecerán en un capítulo de la nueva temporada de Los Simpsons. (Foto Prensa Libre: Shutterstuck)

Foto de referencia. Los Tigres del Norte aparecerán en un capítulo de la nueva temporada de Los Simpsons. (Foto Prensa Libre: Shutterstuck)

La legendaria banda mexicana Los Tigres del Norte aparecerán en un episodio de Los Simpson e interpretarán un corrido mexicano escrito especialmente para el programa, que se emitirá este domingo en FOX.

“Una banda legendaria. Una canción original. Un toque muy Simpson. Los Tigres del Norte presentarán ‘El Corrido de Pedro y Homero‘ este domingo en FOX”, indicó este viernes la cuenta oficial en X de la familia más carismática de la televisión en un escrito.

El mensaje lo acompañan dos imágenes de la emblemática agrupación, que tiene más de cinco décadas de historia, subidos a un escenario junto a El Hombre Abeja y Homero Simpson, quien porta un sombrero de estilo mexicano.

Fundada en Sinaloa, la banda regional mexicana es una de las más influyentes de la música norteña, retratando en sus letras la experiencia migrante, las luchas sociales y la vida en la frontera entre México y Estados Unidos.

EN ESTE MOMENTO

Congreso elige nueva junta directiva encabezada por Luis Contreras

¿Cuáles son los tres grandes temas en los que se concentrarían los diputados durante el 2026?

Right
Fiscales del MP inspeccionan oficinas del Sistema Penitenciario, en seguimiento a la fuga de 20 pandilleros de la cárcel Fraijanes 2. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)

Baja en homicidios, fugas carcelarias y la renuncia de un ministro marcan balance del Mingob

Right

La agrupación ha tomado además una postura crítica contra el Gobierno del presidente Donald Trump.

Hicieron campaña en favor de la exvicepresidenta Kamala Harris en su camino a la Casa Blanca en las elecciones presidenciales de 2024 y han mostrado públicamente su defensa a los derechos de las personas migrantes una vez que el líder republicano alcanzó el poder.

“Que (Trump) abra su corazón y recuerde que sus antepasados también llegaron como migrantes a Estados Unidos. Y creo que un presidente se debe tener corazón para todas las razas, no nomás para los blancos“, indicó la banda a EFE durante su paso por la alfombra roja de los Latin Grammy que se celebró el pasado noviembre en Las Vegas.

Durante la gala, Los Tigres del Norte realizaron un poderoso homenaje a los inmigrantes, mostrando el rostro de familias e imágenes de las protestas que azotaron ciudades como Los Ángeles.

ESCRITO POR:

EFE

EFE

Lee más artículos de EFE

ARCHIVADO EN:

Audiencias EE.UU. Entretenimiento para hispanos Los Simpsons Los Tigres del Norte 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS