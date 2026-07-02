Los Tigres del Norte en Guatemala: Cómo obtener los boletos y cuáles son los precios de las localidades

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Los Tigres del Norte en Guatemala: Cómo obtener los boletos y cuáles son los precios de las localidades

Los Tigres del Norte vuelven al país con un concierto extraordinario y lleno de sorpresas. Entérese de los precios y localidades para ver al grupo mexicano jefe de jefes.

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Los Tigres del Norte es uno de los grupos más populares y prolíficos del continente. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Los Tigres del Norte es uno de los grupos más populares y prolíficos del continente. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Los Tigres del Norte, el prolífico grupo mexicano con más de cinco décadas de trayectoria vuelve a Guatemala, un país que, en voz de su líder, es uno de los más queridos por su conexión con su nación.

Actualmente, el grupo promociona Los Tigres del Mundo: El norte es más allá de la frontera, una gira global que recorrerá escenarios de EE. UU., México, El Salvador y Guatemala, entre otras naciones.

De acuerdo con un comunicado reciente publicado por el grupo, la actual gira busca resaltar el impacto mundial de Los Tigres del Norte y el concepto “El Norte”, que además de ser una región geográfica, es una identidad cultural compartida por ciudadanos de varios países que llegan a EE. UU.

Con una trayectoria inigualable y un sinnúmero de temas inéditos, el grupo norteño se ha consolidado como uno de los líderes más grandes del continente, con un estilo único que conquista a millones de seguidores.

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Los representantes del grupo confirmaron el mes pasado su regreso al país, donde esperan compartir con sus fans y resaltar el valor de la hispanidad.

Fecha

Los Tigres del Norte se presentarán en Guatemala, el sábado 19 de diciembre del 2026.

Hora

El concierto está previsto para las 20 horas.

Lugar

Estadio Cementos Progreso, zona 6 capitaliina.

Precios y localidades

  • General Q190 + Fee Q100
  • Tribuna Q590 + Fee Q125
  • Preferencia Q590 + Fee Q125
  • Platea Q890 + Fee Q150
  • Mesas Platinum Q990 + Fee Q175
  • Mesas Black Q1,390 + Fee Q200

Venta de entradas

Las entradas se pueden adquirir en la web oficial de eventos.primerafila.shop

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ESCRITO POR:

William Oliva

Periodista de Prensa Libre especializado en Actualidad Internacional y Periodismo Digital con 15 años de experiencia.

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