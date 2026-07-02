Los Tigres del Norte en Guatemala: Cómo obtener los boletos y cuáles son los precios de las localidades

Los Tigres del Norte, el prolífico grupo mexicano con más de cinco décadas de trayectoria vuelve a Guatemala, un país que, en voz de su líder, es uno de los más queridos por su conexión con su nación.

Actualmente, el grupo promociona Los Tigres del Mundo: El norte es más allá de la frontera, una gira global que recorrerá escenarios de EE. UU., México, El Salvador y Guatemala, entre otras naciones.

De acuerdo con un comunicado reciente publicado por el grupo, la actual gira busca resaltar el impacto mundial de Los Tigres del Norte y el concepto “El Norte”, que además de ser una región geográfica, es una identidad cultural compartida por ciudadanos de varios países que llegan a EE. UU.

Con una trayectoria inigualable y un sinnúmero de temas inéditos, el grupo norteño se ha consolidado como uno de los líderes más grandes del continente, con un estilo único que conquista a millones de seguidores.

Los representantes del grupo confirmaron el mes pasado su regreso al país, donde esperan compartir con sus fans y resaltar el valor de la hispanidad.

Fecha

Los Tigres del Norte se presentarán en Guatemala, el sábado 19 de diciembre del 2026.

Hora

El concierto está previsto para las 20 horas.

Lugar

Estadio Cementos Progreso, zona 6 capitaliina.

Precios y localidades

General Q190 + Fee Q100

Tribuna Q590 + Fee Q125

Preferencia Q590 + Fee Q125

Platea Q890 + Fee Q150

Mesas Platinum Q990 + Fee Q175

Mesas Black Q1,390 + Fee Q200

Venta de entradas

Las entradas se pueden adquirir en la web oficial de eventos.primerafila.shop

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí >

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

* Si desea compartir su evento, puede enviarnos la información al correo electrónico quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt

Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, recalendarización o cambios de este evento.