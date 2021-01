Lucía Méndez recordó su noviazgo con Luis Miguel: “El Sol de México” era menor de edad y ella tenía 30 años

Lucía Méndez revela detalles de su noviazgo con Luis Miguel. (Foto Prensa Libre: Instagram)

Lucía Méndez ha sido admirada durante varias décadas debido a su participación en telenovelas y películas. La actriz cuenta con una trayectoria respetable en la que también incluye su incursión en la escena musical.

En la actualidad, Méndez dio detalles de la relación que sostuvo con Luis Miguel y durante una entrevista reciente con el conductor y productor mexicano Yordi Rosado, la actriz se confesó.

Rosado publicó en su canal de YouTube una entrevista titulada Lucía Méndez, los secretos de una Diva y durante más de una hora, la actriz reveló detalles que vivió al lado del intérprete temas como La incondicional, Ahora te puedes marchar y Culpable o no, entre otros.

Rosado cuestionó a Méndez sobre cómo fueron los besos con “el sol de México” y ella aseguró que todo fue muy lindo debido a que, tanto ella como “Luismi”, se encontraban en su mejor momento.

“Son unos besos que puedo dejar guardados”, afirmó Méndez.

La actriz también dio detalles de lo que vivió con Luis Miguel y recordó la anécdota en un festival que se realizó en Miami, EE. UU.

“Él llegó como a la una de la mañana a tocar a su puerta del hotel, con botella en mano y vestido de esmoquin”, dijo Méndez y aseguró que le abrió la puerta vestida con pijama y despeinada debido a que sólo pensaba en dormir y en sus actividades de la mañana siguiente.

“Me estuvo platicando, pero no pasó nada porque yo lo veía como un chavito. Me dijo que tenía 20 y yo 30 y dije no, le llevo 10 años, qué flojera”, agregó Méndez.

La actriz aseguro que, a pesar de que en esa ocasión no hubo ni un beso, Luis Miguel insistió y debido a sus atenciones y detalles, ella se enamoró del “sol de México.”

Lea también: Foto de Selena y Luis Miguel: postal inédita está vinculada con un supuesto romance

“Anduvimos como tres o cuatro meses y yo me sentía rara, porque le llevaba aparentemente 10 años y no era así, él tenía 17 y me engañó porque me dijo que tenía 20, yo le llevaba 13, entonces pude ir a la cárcel… Pasó el tiempo, tuvimos muy buena comunicación, nos reíamos mucho, nos llevábamos muy bien y claro que teníamos mucha atracción entre los dos”, añadió la actriz.

“Paso el tiempo, tuvimos muy buena comunicación, nos reíamos mucho, nos llevábamos muy bien y claro que teníamos mucha atracción entre los dos”, afirmó Méndez.

La actriz también aseguró que Luis Miguel era un hombre muy maduro debido a que había vivido muchas cosas. “Creo que él no se cocía al primer hervor, ya no era un niño de 17 años ingenuo, era muy inteligente, era muy maduro para su edad y creo que él empezó a vivir muy temprano”, dijo Méndez.

“Yo no me enamoré tanto de él porque yo siempre consideré que no era correcto, siempre consideré ese juicio, era menor de edad, no me puedo enamorar de él y eso fue lo que me sacó adelante y conocí a Pedro (Torres) y dejé a Micky”, agregó Lucía Méndez y afirmó que, tras su relación jamás lo volvió a ver.