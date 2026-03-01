Luis Fernando Ponce y Byron Quiñónez ganan el Premio Marilena López 2025: ¿qué escribieron?

Los ganadores del Premio Marilena López 2025 organizado por Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) son Luis Fernando Ponce Lainfiesta, en la rama juvenil, con la obra Martín, Octavio y el mar, y Byron Quiñónez, en la rama infantil, con El gato de las nieves.

Esta iniciativa del Ministerio de Cultura y Deportes fue instituida en el 2017 para incentivar a los escritores de literatura infantil y juvenil. El galardón consiste en un premio en efectivo y la publicación de la obra ganadora en cada una de sus ramas.

El fallo fue oficializado mediante el Acuerdo Ministerial 90-2026. Hanna Orellana, jefa de Editorial Cultura, manifestó su emoción por el nivel literario alcanzado en esta edición. Resaltó especialmente el impacto significativo que representan estas obras por su narrativa y propuesta creativa. Todavía no se ha anunciado la ceremonia de premiación.

Byron Quiñónez

Quiñónez nació el 28 de octubre de 1969. Es periodista cultural, escritor, traductor, guionista y corrector de textos. Ha publicado la trilogía de novela negra El perro en llamas (Editorial Cultura, 2008), Aquí siempre es de noche (Premio Nacional de Novela Corta Luis de Lión 2009, Editorial Magna Terra) y Fauces (Editorial Alas de Barrilete, 2014), así como los libros de relatos cortos Seis cuentos para fumar (Editorial X, 2001), Guatemala, ciudad matadero (Editorial Alambique, 2011) y El ángel de la muerte (Editorial Cultura, 2013).

Elaboró el guion para la versión en cómic de sus novelas El perro en llamas y Aquí siempre es de noche, ilustradas por el artista Byron Zúñiga y publicadas en el 2015 y el 2016, respectivamente, por la editorial Amorfo Comics.

En el 2017 publicó su primera incursión en la literatura infantil, Gabriela y el Reino Submarino, en la colección LoQueLeo, de Santillana.

En el 2019 también ganó en la categoría juvenil del Certamen de Literatura Infantil y Juvenil Marilena López, con su relato Las viajeras del tiempo, publicado en el 2022 por Editorial Cultura.

En el 2022 publicó la novela El gran jaguar, en Editorial X. En el 2023 publicó la reedición de su novela El perro en llamas, y la segunda edición de su libro de relatos cortos El ángel de la muerte fue lanzada en el 2024 por Editorial Cultura.

Byron Quiñónez es uno de los ganadores del premio Marilena López. (Foto Prensa Libre: cortesía Byron Quiñónez)

Su obra ganadora, El gato de las nieves, cuenta la historia de una pequeña familia que vive en un bosque de Siberia, Rusia, y es ayudada por un gato durante un invierno en el que se quedan sin comida. En la historia aparecen lobos, búhos blancos, caribús, un oso pardo y un tigre siberiano.

Luis Fernando Ponce Lainfiesta

Con su triunfo en la rama juvenil, confirma su talento para crear un nuevo universo de lectura para los más pequeños. Una pausa por la salud de su mamá despertó en Ponce la iniciativa de escribir y desarrollar otros proyectos, al tener un horario más flexible. El participante nació el 24 de junio de 1965.

“De joven apoyé el arte y la cultura en Guatemala, pero hasta ahora me dediqué a escribir”, comparte Ponce. Estudió Zootecnia, aunque se ha dedicado a otros trabajos y ramas.

Su obra ganadora es Martín, Octavio y el mar y se trata de un niño que vive en Sipacate en Escuintla, acompaña a su abuelo a la pesca y encuentra a Octavio, un pulpo y ahí se desarrolla la historia entre los problemas de contaminación del lugar. Comparte que esta historia nació porque una conocida le invitó a él y su familia a Sipacate y este lugar le impresionó, dice Ponce.

Él se enteró del concurso en las redes sociales del MCD. Tenía algunos cuentos guardados y decidió participar.

“No imaginé que los jueces me eligieran. Lo mejor de escribir para nuestros niños es que los cuentos no tienen que ser pretenciosos y deben salir del corazón”, expresó.

Invita a las autoridades a seguir con estas iniciativas para fomentar la lectura y escritura en las nuevas generaciones.