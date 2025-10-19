Maluma y Maisak sorprenden con un nuevo tema de despecho y ritmo urbano

El cantante urbano venezolano Maisak acaba de lanzar, junto a Maluma, Un Polvito +, una canción que, según declaró a EFE el artista emergente, mezcla una letra "de despecho" con un ritmo de vallenato y reguetón que no se escuchaba "desde hace mucho".

El tema, producido por el DJ MadMusick, el músico Ily Wonder y el productor Fénix The Producer, se caracteriza por tener "el léxico de los jóvenes, pero con un sentimiento y con una letra que es rica en contenido", afirmó Maisak en una entrevista. El cantante cuenta con 5.4 millones de oyentes mensuales en Spotify.

Un Polvito +, que alcanzó 20 mil reproducciones en YouTube en su primer día, también tiene "un mensaje de trasfondo" destinado a motivar a los jóvenes a hacer lo que aman, explicó el artista de 24 años y autor de éxitos como Se me olvida (2024) y FDSR (2024).

Para Maisak, este lanzamiento "significa consolidar más el vallenatico pa' la disco" y, como en sus canciones anteriores, "tiene un mensaje de despecho", pues aborda una relación que acaba de terminar.

¿Qué se espera de esta nueva producción de Maluma y Maisak?

"Vas a llorar, vas a perrear o vas a llamar a esa persona", dijo el cantante, quien considera que la música urbana atraviesa "un momento hermoso lleno de sabor costeño", gracias a "mentores como Maluma, J Balvin o Karol G".

El videoclip de Un Polvito + fue grabado en la discoteca de Maluma en Medellín, 903, y estuvo dirigido por Padox para Royalty Films.

El lanzamiento del sencillo coincide con un año de logros para Maluma, quien recientemente alcanzó el primer lugar en el listado Billboard Latin Airplay con el éxito Bronceador. También está nominado a mejor canción urbana con Cosas pendientes y a mejor canción regional mexicana gracias a la colaboración con Carin León en Si tú me vieras.

Maisak, quien inició su carrera en 2021 con Solo tú y alcanzó la fama en 2024 tras viralizarse en TikTok su colaboración con Feid en Se me olvida, conoció a Maluma a través de los productores The Rudeboyz.

En una sesión de composición para Maluma, Maisak escribió El reloj (2023), canción que suma 4.48 millones de reproducciones en YouTube.

El cantante venezolano, quien reside en Colombia desde los dos años, afirma que su música "tiene muchas raíces de la costa".

Maisak ha colaborado con solistas reconocidos como Jay Wheeler y Ryan Castro, con canciones como Descaro 2.0 (2025) y FDSR (2024), además de otros artistas que, según dice, "escuchaba desde niño".