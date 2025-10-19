Maluma y Maisak sorprenden con un nuevo tema de despecho y ritmo urbano

escenario

Maluma y Maisak sorprenden con un nuevo tema de despecho y ritmo urbano

Maluma y Maisak lanzan "Un Polvito +", un tema de "despecho" que fusiona reggaetón y vallenato.

|

time-clock

Maluma

Maluma es uno de los exponentes más populares del reggaetón. (Foto Prensa Libre: EFE)

El cantante urbano venezolano Maisak acaba de lanzar, junto a Maluma, Un Polvito +, una canción que, según declaró a EFE el artista emergente, mezcla una letra "de despecho" con un ritmo de vallenato y reguetón que no se escuchaba "desde hace mucho".

El tema, producido por el DJ MadMusick, el músico Ily Wonder y el productor Fénix The Producer, se caracteriza por tener "el léxico de los jóvenes, pero con un sentimiento y con una letra que es rica en contenido", afirmó Maisak en una entrevista. El cantante cuenta con 5.4 millones de oyentes mensuales en Spotify.

Un Polvito +, que alcanzó 20 mil reproducciones en YouTube en su primer día, también tiene "un mensaje de trasfondo" destinado a motivar a los jóvenes a hacer lo que aman, explicó el artista de 24 años y autor de éxitos como Se me olvida (2024) y FDSR (2024).

Para Maisak, este lanzamiento "significa consolidar más el vallenatico pa' la disco" y, como en sus canciones anteriores, "tiene un mensaje de despecho", pues aborda una relación que acaba de terminar.

LECTURAS RELACIONADAS

Maluma

"El Salvador, felicidades": Maluma dice que Colombia tiene "mucho que aprender" del país centroamericano

chevron-right
AME1361. MIAMI (ESTADOS UNIDOS), 19/08/2025.- Fotografía sin fecha cedida por TelevisaUnivision del cantante de Puerto Rico Bad Bunny posando en Miami (Estados Unidos). Bad Bunny y Danny Ocean encabezan con seis nominaciones cada uno la lista de los postulados a Premios Juventud, que se celebrarán por primera vez en Panamá, el próximo 25 de septiembre, informó este martes la cadena TelevisaUnivision. Los organizadores detallaron que Anitta, Beéle, Carín León, Emilia, Myke Towers, Netón Vega y Peso Pluma obtuvieron cinco nominaciones cada uno. EFE/ TelevisaUnivision /SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Quiénes son los nominados a Premios Juventud 2025: Bad Bunny y Danny Ocean encabezan la lista

chevron-right

¿Qué se espera de esta nueva producción de Maluma y Maisak?

"Vas a llorar, vas a perrear o vas a llamar a esa persona", dijo el cantante, quien considera que la música urbana atraviesa "un momento hermoso lleno de sabor costeño", gracias a "mentores como Maluma, J Balvin o Karol G".

El videoclip de Un Polvito + fue grabado en la discoteca de Maluma en Medellín, 903, y estuvo dirigido por Padox para Royalty Films.

El lanzamiento del sencillo coincide con un año de logros para Maluma, quien recientemente alcanzó el primer lugar en el listado Billboard Latin Airplay con el éxito Bronceador. También está nominado a mejor canción urbana con Cosas pendientes y a mejor canción regional mexicana gracias a la colaboración con Carin León en Si tú me vieras.

Maisak, quien inició su carrera en 2021 con Solo tú y alcanzó la fama en 2024 tras viralizarse en TikTok su colaboración con Feid en Se me olvida, conoció a Maluma a través de los productores The Rudeboyz.

En una sesión de composición para Maluma, Maisak escribió El reloj (2023), canción que suma 4.48 millones de reproducciones en YouTube.

El cantante venezolano, quien reside en Colombia desde los dos años, afirma que su música "tiene muchas raíces de la costa".

Maisak ha colaborado con solistas reconocidos como Jay Wheeler y Ryan Castro, con canciones como Descaro 2.0 (2025) y FDSR (2024), además de otros artistas que, según dice, "escuchaba desde niño".

LECTURAS RELACIONADAS

Los integrantes de Morat posan con los premios a canción pop rock y álbum pop durante los Premios Juventud este jueves, en Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/ Bienvenido Velasco

Bad Bunny, Karol G y Morat arrasan en los Premios Juventud 2025: ganadores y presentaciones más destacadas de la gala

chevron-right
Fotografía de archivo fechada del cantante Bad Bunny durante su concierto de cierre de la gira Most Wanted Tour en el coliseo de Puerto Rico, en San Juan (Puerto Rico). EFE/Enid M. Salgado Mercado

¿Por qué el Congreso de la Lengua llama a Bad Bunny “el mayor defensor del español”?

chevron-right

ESCRITO POR:

Redacción EFE

Lee más artículos de Redacción EFE

ARCHIVADO EN:

Maluma Reggaetón Tendencias entretenimiento Vallenato 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS