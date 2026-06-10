“Manual de un rockero”: El libro de Álvaro Aguilar que busca guiar a quienes aspiran a dedicarse a la industria musical

El Patio de la vida, en el Palacio Nacional de la Cultura de Guatemala, fue el recinto que Álvaro Aguilar, vocalista de Alux Nahual, eligió para presentar de forma oficial su primer libro.

Con el apoyo de Editorial Cultura, del Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala, el músico y compositor nacional publicó Manual de un rockero, un libro que el líder de Alux Nahual describe como una guía de cero a cien para músicos profesionales.

El libro se presentó este miércoles 10 de junio y Aguilar estuvo acompañado de Hanna Orellana, de Editorial Cultura; Lucía Armas Gálvez, de Difusión de las Artes; y el comentarista Juan Pablo Mijangos.

“Para Editorial Cultura es importante esta publicación, pues existimos para apoyar a las nuevas generaciones. Donamos el 75% de todos los nuevos tirajes a escuelas y bibliotecas, por lo que un material como este, ayuda a que jóvenes y niños puedan contar con las herramientas necesarias para dedicarse a las artes. Además, es un testimonio importante que, en este país, la gente sí se pude dedicar al arte y a la música, y es algo de lo que todos podemos aprender”, dijo Orellana.

El mensaje de Álvaro Aguilar

“Estoy seguro de que muchos se harán la pregunta: ¿Por qué un libro en estos tiempos? ¿y por qué Álvaro escribe un libro? Y hay varias razones”, dijo el músico y compositor nacional durante su discurso.

“Desde pequeño me gustó mucho leer. Mi abuelita y mi papá incentivaron eso en mí. Leía las revistas de comics de aquel tiempo y Linterna verde era mi favorito. Y mi abuelita llegaba de vez en cuando con un libro en la mano para que lo leyera. Mi tesis de graduación en el colegio fue de literatura y la lectura se me convirtió en un hábito”, agregó Aguilar.

Hanna Orellana, Lucía Armas Gálvez, Álvaro Aguilar y Juan Pablo Mijangos, durante la presentación del libro. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

El vocalista y líder de Alux Nahual insistió que la lectura es importante y contó que continúa adquiriendo ejemplares para enriquecer su conocimiento.

“He seguido comprando libros y seguiré comprando toda mi vida, pero ciertas lecturas me ayudaron a poder ser mejor en mi profesión de la música. Eran los que compré sobre el negocio de la música. compré varios. Y de ahí parte la idea del Manual de un rockero”, afirmó.

De acuerdo con Aguilar, desea que su libro se convierta en un texto de referencia para quienes buscan adentrarse en la industria de la música.

“La idea central es que sea más que una obra de arte, un documento que le sirva a muchas personas de guía para poder avanzar más fácilmente en el camino de la música”, afirmó.

“Pero hay también otra razón. En todos los países hay discotecas. En todos los países hay edificios y lagos bonitos, pero al final de cuentas, lo que diferencia a un país de otro, es su cultura. La comida, los vestuarios, las danzas, la música y la literatura. Estos elementos unidos reflejan la personalidad de un grupo social y pienso de debemos retroalimentarnos de nuestras propias manifestaciones de arte. Escuchar a nuestros poetas y nuestros músicos y así reforzar nuestra identidad”, añadió el músico y cantautor guatemalteco.

Álvaro Aguilar describe su libro como una guía de cero a cien para músicos profesionales. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Durante su discurso de presentación, Aguilar manifestó gratitud a quiénes lo apoyaron en la publicación de su primer libro, especialmente a Editorial Cultura y al Ministerio de Cultura y Deportes del país. Además, destacó el apoyo de su familia y de admiradores que lo han apoyado durante la trayectoria del grupo Alux Nahual.

“Dedico mi primer libro a mi amada familia, que es el pilar de mi vida y también a todos los admiradores que han acompañado a Alux Nahual en nuestra carrera. ¡Mil gracias!”, expresó.

“Concluyo diciendo que no me cabe duda, de que el arte, es la mejor expresión del ser humano y en la medida que en nuestro país haya más arte, viviremos en una sociedad más digna, más solidaria, más fraterna y llena de luz y de amor. Gracias”, finalizó Aguilar.

El respaldo del fan

Durante la presentación del libro, Álvaro Aguilar contó con el apoyo de su familia y de un grupo de admiradores, quienes representaron a los Aluxeros de corazón y respaldaron el trabajo y trayectoria del artista guatemalteco.

Aluxeros de corazón, un club de admiradores de Alux Nahual, durante la presentación del libro de Álvaro Aguilar. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

¿Dónde adquirirlo?

Manual de un rockero se puede adquirir en el Edificio Tikal, 6a calle, 4-17, zona 1 y su costo es de Q100.

De acuerdo con Aguilar, en las próximas semanas, el libro estará disponible en más librerías del país.