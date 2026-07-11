Más de 20 mil “calvos” ayudan a Pitbull a romper un récord Guinness

Un total de 22,141 fanáticos de Pitbull se colocaron calvas postizas, lentes de aviador, camisa blanca y corbata para imitar el estilo del cantante y asistir a su concierto en el festival BST Hyde Park, de Londres. El resultado fue un nuevo récord Guinness por la mayor reunión de personas con calvas postizas en un mismo lugar.

Representantes de Guinness World Records y 400 voluntarios asistieron al evento para supervisar y contabilizar a los asistentes antes de que comenzara el espectáculo. Incluso utilizaron drones para verificar la cifra.

Sin embargo, para que el récord fuera válido, todos debían usar una calva postiza, incluso quienes ya eran calvos. Además, el accesorio debía cubrir completamente el cabello y permanecer colocado durante al menos un minuto. Incluso Pitbull debió colocarse una para formar parte del conteo.

Tras oficializar el récord, el cantante estadounidense recibió el certificado sobre el escenario y celebró junto con sus seguidores, a quienes llamó cariñosamente los "Baldies" (los calvos).

"Esto demuestra que si lo crees, lo sueñas, puedes lograrlo. Queremos darles las gracias. ¿Saben por qué, Baldies? ¡Porque lo logramos!", dijo el artista.

Durante el concierto, el cantante se detuvo para expresar su emoción por el histórico gesto de sus seguidores y recordar sus raíces cubanas. "Estoy asimilándolo todo. Es difícil para mí decir que me he quedado sin palabras. Pero lo único en lo que puedo pensar ahora es en todo lo que mi familia tuvo que pasar para que yo pudiera ser una persona libre", aseguró.

"Poder perseguir mi sueño y estar en un escenario como este representando a todos los Baldies del mundo... esto no tiene precio. No hay forma de decir gracias. No existen palabras para expresar lo que siento en este momento", dijo antes de continuar con el concierto.

Medios internacionales recordaron que la idea de llevar calvas postizas a los conciertos de Pitbull es una tradición que comenzó hace varios años, cuando los fanáticos adoptaron su estilo para disfrutar del espectáculo. El propio artista terminó por adoptar el movimiento y bautizó a sus "gemelos" como los "Baldies".

En el 2025, el creador de contenido Jack Remmington bromeó con que los fanáticos de Pitbull debían romper un récord mundial vestidos como el cantante. Poco después, el conductor de BBC Radio 1 Breakfast, Greg James, preguntó al artista si apoyaría la iniciativa y, tras recibir una respuesta afirmativa, comenzó una campaña de ocho meses para convocar a los "Baldies" y lograr el récord.