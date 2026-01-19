Pitbull arrancará su gira I’m Back Tour con 50 conciertos

Pitbull anunció su regreso a los escenarios en 2026 con "I'm Back Tour", una gira mundial de 50 conciertos.

Pitbull

Pitbull, de 45 años, prepara su gira 2026 en donde tendrá 50 fechas para compartir con su público. (Foto Prensa Libre: AFP)

Pitbull iniciará el próximo 14 de mayo en West Palm Beach, Florida, su gira I'm Back Tour, que incluirá 50 conciertos, principalmente en Estados Unidos, una presentación en Canadá y 16 fechas en Europa a mitad de año.

"Tras numerosas y exitosas giras en solitario, Mr. Worldwide se prepara una vez más para ofrecer una electrizante experiencia en vivo repleta de éxitos que abarcan toda su carrera, himnos reconocibles al instante y una energía festiva sin límites", informó este jueves un comunicado de la agencia de relaciones públicas del artista.

Los representantes de Pitbull indicaron que la gira comenzará “a todo gas” en Florida, con una actuación del invitado especial y ganador del premio Grammy, Lil Jon.

El tour se dividirá en tres tramos: uno por Norteamérica, del 14 de mayo al 7 de junio; otro en Europa a mitad de año, y un tercero en el que el cantante regresará al continente americano hasta el 26 de septiembre.

En Estados Unidos, Pitbull se presentará en West Palm Beach, Tampa, Charleston, Raleigh, Charlotte, Houston, Dallas, Phoenix, Chula Vista, Los Ángeles, Salt Lake City, Wheatland, Mountain View, Bristow, Virginia Beach, Hershey, Wantagh, Syracuse, Hartford, Mansfield, Bangor, Saratoga Springs, Holmdel, Clarkston, Grand Rapids, East Troy, Tinley Park, Cincinnati, Cuyahoga Falls, St. Louis, Noblesville, Rogers, Kansas City y Shakopee. Su única parada en Canadá será en el RBC Amphitheatre de Toronto.

En Europa, actuará del 23 de junio al 31 de julio en Estocolmo (Suecia), Werchter (Bélgica), Belfast, Glasgow y Leeds (Reino Unido), Dublín y Limerick (Irlanda), Londres (Reino Unido), Niza (Francia), Arnhem (Países Bajos), Düsseldorf (Alemania), Budapest (Hungría), Varsovia (Polonia), Praga (República Checa), Riga (Letonia) y Kaunas (Lituania).

Billboard detalla que el rapero y cantante cubano-estadounidense ha recaudado más de 250 millones de dólares y vendido más de 4,7 millones de boletos a nivel mundial a lo largo de su carrera, según cifras reportadas a Billboard Boxscore. Su última gira, Party After Dark Tour, fue la más grande de su carrera como solista, con más de 50 fechas en 13 países.

Periodista de Prensa Libre especializada en periodismo de bienestar y cultura, con 18 años de experiencia. Premio Periodista Cultural 2023 por el Seminario de Cultura Mexicana y premio ESET región centroamericana al Periodismo en Seguridad Informática 2021.

