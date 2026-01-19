Chayanne se une a la tendencia que revive 2016: nostalgia invade redes sociales

Escenario

Chayanne se une a la tendencia que revive 2016: nostalgia invade redes sociales

Una de las primeras tendencias del 2026 es la nostalgia por imágenes de hace una década. Famosos como Chayanne también se han sumado.

|

time-clock

El cantante puertorriqueño Chayanne se une a la tendencia de publicar fotografía y videos de 2016. (Foto Prensa Libre: EFE)

El cantante puertorriqueño Chayanne se une a la tendencia de publicar fotografía y videos de 2016. (Foto Prensa Libre: EFE)

“El 2026 es el nuevo 2016”, dicen publicaciones que también registran el hashtag #throwbacks (retrospectiva), al que se ha sumado Chayanne con una serie de fotografías: bailando en el escenario, usando el filtro de perrito de Snapchat y con postales de su viaje de ese año, incluido el pastel de su cumpleaños 48.

Esta tendencia aparece en los muros de distintos usuarios de redes sociales, quienes comenzaron a publicar contenido con imágenes de hace una década.

En ese año estaban de moda canciones como “Que lo nuestro se quede nuestro”, de Carlos Rivera; “Vuélveme a querer”, de Thalía; y “No nos digamos mentiras”, de Santiago Cruz.

También se jugaba Pokémon Go, el popular videojuego de realidad aumentada que motivaba a los usuarios a buscar personajes escondidos en distintos lugares.

@carmelo_garc1a #2016 #2026 #vibes #nostalgia #fyyyyyyyyyyyyyyyy ♬ Sorry - Justin Bieber

A esta tendencia se han sumado Ariana Grande, Selena Gómez y la modelo Karlie Kloss, entre otras figuras, quienes compartieron imágenes similares: auténticos throwbacks que, en el 2016, habrían llevado el clásico #TBT.

Otra de las imágenes que se han viralizado es la de Luisa Fernanda Macías, exnovia de Christian Nodal. En ese año, ambos estudiaban en Sonora.

LECTURAS RELACIONADAS

Héctor Antonio "Tony" Ocasio Cedeño, conocido por ser uno de los integrantes de la agrupación puertorriqueña Los Chicos, falleció a los 58 años, (Foto Prensa Libre: cortesía Chicomanía Guatemala)

De qué murió Tony Ocasio, integrante de Los Chicos

chevron-right
Adria Arjona y Jason Momoa asisten a la proyección de "The Wrecking Crew" en Nueva York en el Regal Times Square el 15 de enero de 2026 en la ciudad de Nueva York. (Foto Prensa Libre: AFP)

Jason Momoa presenta The Wrecking Crew acompañado de Adria Arjona antes de su estreno en Prime Video

chevron-right

Uniformados y en clases, la expareja se tomaba fotos, y Christian le cantaba.

@mela_perez_pradox2 #foryourpage #angelaaguilar #angelitasaguilar🇲🇽 #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ♬ Adiós Amor - Christian Nodal

Lisa Fernanda Macías se ha hecho famosa tras asegurar que fue pareja de Christian Nodal en la preparatoria. La joven comenta que, cuando estuvo con Nodal, vivió una infidelidad y se enteró que fue a ella quien dedicó la canción Te fallé.

Ese mismo año también fallecieron Prince, David Bowie y Carrie Fisher.

ESCRITO POR:

Ingrid Reyes

Periodista de Prensa Libre especializada en periodismo de bienestar y cultura, con 18 años de experiencia. Premio Periodista Cultural 2023 por el Seminario de Cultura Mexicana y premio ESET región centroamericana al Periodismo en Seguridad Informática 2021.

Lee más artículos de Ingrid Reyes

ARCHIVADO EN:

Chayanne Tendencias entretenimiento Virales 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS