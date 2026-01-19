Chayanne se une a la tendencia que revive 2016: nostalgia invade redes sociales

“El 2026 es el nuevo 2016”, dicen publicaciones que también registran el hashtag #throwbacks (retrospectiva), al que se ha sumado Chayanne con una serie de fotografías: bailando en el escenario, usando el filtro de perrito de Snapchat y con postales de su viaje de ese año, incluido el pastel de su cumpleaños 48.

Esta tendencia aparece en los muros de distintos usuarios de redes sociales, quienes comenzaron a publicar contenido con imágenes de hace una década.

En ese año estaban de moda canciones como “Que lo nuestro se quede nuestro”, de Carlos Rivera; “Vuélveme a querer”, de Thalía; y “No nos digamos mentiras”, de Santiago Cruz.

También se jugaba Pokémon Go, el popular videojuego de realidad aumentada que motivaba a los usuarios a buscar personajes escondidos en distintos lugares.

A esta tendencia se han sumado Ariana Grande, Selena Gómez y la modelo Karlie Kloss, entre otras figuras, quienes compartieron imágenes similares: auténticos throwbacks que, en el 2016, habrían llevado el clásico #TBT.

Otra de las imágenes que se han viralizado es la de Luisa Fernanda Macías, exnovia de Christian Nodal. En ese año, ambos estudiaban en Sonora.

Uniformados y en clases, la expareja se tomaba fotos, y Christian le cantaba.

Lisa Fernanda Macías se ha hecho famosa tras asegurar que fue pareja de Christian Nodal en la preparatoria. La joven comenta que, cuando estuvo con Nodal, vivió una infidelidad y se enteró que fue a ella quien dedicó la canción Te fallé.

Ese mismo año también fallecieron Prince, David Bowie y Carrie Fisher.