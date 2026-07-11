Fagot y oboe de Guatemala destacan en conferencia internacional y estrenan obra guatemalteca

El fagot y el oboe guatemaltecos brillaron en el extranjero con la ejecución de Telma Díaz y Carlos Galdámez, integrantes de la Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala (OSN), quienes representaron al país en la 55.ª Conferencia Anual de la Sociedad Internacional de Dobles Cañas (IDRS, por sus siglas en inglés), celebrada en la Miami University, ubicada en Oxford, Ohio, Estados Unidos.

Díaz, quien es fagotista de la OSN desde hace casi dos décadas, y Galdámez, quien hace 16 años se integró a la misma institución como oboísta y corno inglés, fueron invitados a participar en el evento, ofrecer dos conciertos y actuar como jurados de los concursos.

“Es como si esto fuera una especie de Olimpiadas de Dobles Cañas, donde se concentran personas de muchos lugares, como China, Estados Unidos, Italia y otros países del mundo, quienes esperan esta actividad y los conciertos. Para nosotros es algo bastante grande. Es la primera vez para mí que estoy aquí y fue una experiencia muy bonita, porque no solo pude venir como un estudiante más, sino que también fui parte de las actividades importantes de la conferencia. Me siento muy honrado, contento y agradecido por la oportunidad”, cuenta Galdámez.

“Esta conferencia está principalmente enfocada en profesionales. Todos los que participan son músicos profesionales, ya sea docentes universitarios o intérpretes de orquesta. Para nosotros es muy importante porque estamos en un espacio en el que nos codeamos con músicos de grandes orquestas de todo el mundo. Es un espacio con una demanda técnica muy alta”, añade Díaz, quien participa por tercera vez.

Ambos se presentaron en dos recitales el pasado martes 7 y miércoles 8 de julio. En el primero interpretaron piezas del estadounidense Robert Brooks y de la argentina Noelia Escalzo, mientras que en el segundo estrenaron Impromptu, de la compositora guatemalteca Sophie Kuba.

“Nos hemos encontrado con muchos músicos en los pasillos que nos han dicho que les encantó la presentación y que disfrutaron nuestro sonido. El compromiso que sentía antes de venir, gracias a Dios, fue recompensado. Además, mucha gente que asistió al concierto de gala el miércoles por la noche quedó encantada con la obra y empezó a preguntar para comprarla. Agradecemos a Sophie Kuba por aceptar la invitación a componer esta obra para nosotros. Esperamos tocarla pronto en Guatemala, porque es una obra muy interesante y bonita”, cuenta la fagotista.

En el concierto del martes 7 de julio del 2026 interpretaron piezas del estadounidense Robert Brooks y de la argentina Noelia Escalzo. (Foto Prensa Libre: Cortesía Telma Díaz)

Después de una semana de conferencias, clases, recitales y concursos, las actividades terminan este sábado 11 de julio con el concierto de clausura.

“El aprendizaje que me llevo es que aquí uno se encuentra con que, a pesar de que vivimos en lugares diferentes, siempre hay una hermandad entre los músicos. Nos reunimos para aprender más de nuestros instrumentos, y eso crea un ambiente de hermandad. Considero que en Guatemala también puede pasar, que todos trabajemos por un bien común”, asegura Galdámez.

Díaz, por su parte, espera que su participación también sea un impulso para que Guatemala sea más visible y que otros músicos guatemaltecos también puedan representar al país en eventos de talla mundial.

En el recital del miércoles 8 de julio estrenaron la obra de la compositora guatemalteca Sophie Kuba. (Foto Prensa Libre: Cortesía Telma Díaz)

“Queremos que Guatemala sea considerada como un lugar donde también hay mucho talento. Lo que se suele saber de Guatemala es que hay violencia y corrupción, pero también hay talento. En el fútbol se dice que necesitamos que nuestros jugadores salgan y vayan a jugar a equipos grandes para poder conformar una selección que nos represente en un mundial; pues eso mismo necesitamos como músicos: salir y exponernos, porque exponernos nos hace subir el nivel musical y, con eso, representar dignamente al país. Pero necesitamos el apoyo de las instituciones para lograrlo”, agrega.

Tanto Díaz como Galdámez se dedican de lleno a la música, tanto como integrantes de la Orquesta Sinfónica Nacional como en actividades de promoción cultural, organización de festivales y docencia. Además, ambos, junto con otros músicos centroamericanos, organizan la Conferencia de Dobles Cañas de Centroamérica y Panamá, que este año se celebrará en Costa Rica.