“Me están hablando”: Julia Roberts está en negociaciones para volver en la secuela de “La boda de mi mejor amigo”

A 28 años de su estreno, el filme La boda de mi mejor amigo podría volver al cine, luego de que se confirmara que se trabaja en una secuela en la que la actriz Julia Roberts retomaría su papel de Julianne Potter.

La cinta, considerada la comedia romántica más destacada de 1997, le valió una nominación al Globo de Oro a Roberts. La historia gira en torno a una mujer que, al enterarse de que su mejor amigo —con quien había prometido casarse si llegaban solteros a los 28 años— está por casarse, intenta impedir la boda.

En julio pasado, en medio del auge de las secuelas, se dio a conocer que se estaba escribiendo una nueva entrega, a cargo de la cineasta Celine Song. Ante el anuncio, Variety consultó a Roberts si participará en la producción, a lo que respondió que está en conversaciones con los productores.

“Me están hablando”, fue lo que dijo Roberts respecto de su aparición en la secuela. Más adelante, durante una entrevista por el estreno de After the Hunt, el director Luca Guadagnino mencionó que podría dirigir a Roberts en esta continuación.

Se sabe que Sony Pictures estaría detrás del proyecto y que contrataría a Song para continuar la historia de amor entre Julianne Potter y Michael O'Neal.

La revelación fue hecha por Dermot Mulroney en julio pasado, cuando comentó al New York Post que se hablaba de una secuela de La boda de mi mejor amigo.

En esa ocasión, Mulroney destacó que no tenía muchos detalles sobre cómo continuaría la historia ni quiénes regresarían. Solo detalló que los abogados estaban en conversaciones para su posible retorno.

El éxito de la cinta llevó a recaudar, en 1997, más de 127 millones de dólares solo en América Latina. La producción también obtuvo tres nominaciones a los Globos de Oro y una al premio Óscar.

Aunque aún no se ha confirmado quiénes regresarán, se espera que pronto Sony Pictures dé más detalles sobre el proyecto.