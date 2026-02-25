Mercurio retrógrado: Qué es y cuánto comienza este período en febrero 2026

Estamos en la última semana de febrero y se vivirá una etapa llamada Mercurio retrógrado. ¿Qué significa esto?

Un artículo publicado en Prensa Libre explica que este fenómeno astronómico se manifiesta cuando Mercurio, el planeta más pequeño del Sistema Solar, parece moverse en dirección opuesta a su trayectoria natural. Sucede entre tres y cuatro veces por año y dura unas tres semanas en cada ocasión.

El primer Mercurio retrógrado será en el 2026: del 26 de febrero al 20 de marzo.

Su recorrido será íntegro por la constelación de Piscis, explica el portal de la revista Cosmopolitan, que indica que este es un signo de agua.

El segundo dará inicio el 29 de junio y el tercero, a partir del 24 de octubre.

Margarita Moon, experta en astrología, publicó en la revista cómo este fenómeno afecta a cada signo. "Estas energías afectarán en mayor medida a los signos de fuego", dice, refiriéndose a Aries, Leo y Sagitario, a quienes recomienda tener cuidado con decisiones apresuradas.

Los signos de aire (Géminis, Libra y Acuario) no deberán dejarse llevar por sus opiniones cambiantes ni discutir con los demás. Los signos de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) serán los que mejor llevarán Mercurio retrógrado en el 2026, aunque les invita a cuidar sus pensamientos.

Los signos de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis) son quienes más se dejan llevar por la imaginación en su día a día y tendrán una lucha interna por mantener los pies en la tierra.

El canal La intuición de las brujas, en Instagram, da algunas recomendaciones para estas etapas del año. La principal es que Mercurio retrógrado comparte fuertes energías, por lo que durante estos días es importante ir más despacio y mantenerse centrado. También comparte:

Tenga más paciencia, aunque las cosas parezcan desequilibrarse.

Reconéctese y reflexione sobre el pasado, y sea más consciente para tener una nueva oportunidad de sanar.

Revise los mensajes de texto y evite malentendidos sin asumir cosas.

Intente no hacer planes ni tener un calendario muy ajustado; busque flexibilidad.





La BBC publicó que no hay nada científico que confirme esta etapa, pero, según la psicología cognitiva, la creencia en la astrología y los signos zodiacales se debe a un sesgo de confirmación, que es uno de los más comunes en la mente humana.

El sesgo de confirmación es una tendencia a creer o recordar información que coincide con nuestras creencias preexistentes e interpretarla de manera selectiva y sesgada, sin evidencia científica sólida.