Corresponsalía Guatemala del Seminario de Cultura Mexicana reconoce la trayectoria de Douglas Cuevas, periodista de Prensa Libre y Noticiero Guatevisión

Douglas Cuevas, periodista de Prensa Libre y Guatevisión, fue agasajado junto a otros comunicadores destacados, por el Seminario de Cultura Mexicana Corresponsalía, que este martes 2 de diciembre conmemoró en el país el Día del Periodista.

Alberto Bernal, ministro del Servicio Consular de la Embajada de México en Guatemala, resaltó la nobleza del periodismo y su relevancia durante el evento.

Pepo Toledo, presidente de la Corresponsalía, dedicó también unas palabras a los periodistas guatemaltecos.

"Rendimos tributo solemne a una de las profesiones más vitales. Reconocemos a los reporteros de a pie, fotoperiodistas y comunicadores que nos entregan la voz de la verdad", expresó.

Cuevas, periodista de Prensa Libre y Noticiero Guatevisión con más de 15 años de trayectoria, recibió galardón en la categoría de Prensa y Televisión.

"Cuando conocí el mundo de los medios y el periodismo, fue algo que me llamó demasiado la atención, y a la fecha acá estoy", dijo el comunicador, quien contó que comenzó su carrera en el 2008 como practicante en Radio Mundial.

Desde entonces ha logrado una valiosa travesía periodística por varios medios de comunicación nacionales, tanto radiales como impresos, cubriendo un sinnúmero de fuentes, eventos y sucesos históricos.

"Es gratificante"

Respecto del reconocimiento, el destacado comunicador contó que no se lo esperaba.

"Me sorprendió un poco. No tenía ni idea, pero es algo gratificante el hecho que se reconozca la labor que como periodistas hacemos, que es una labor de servicio", expresó Cuevas.

"Uno de mis antiguos jefes, y es algo que recuerdo hasta la fecha, decía que el periodismo no es el Cuarto Poder, sin el primer servicio, porque somos nosotro quienes debemos de dar voz y exponer muchas veces cosas que no se quieren decir", resaltó.

Respecto de la importancia de ejercer un periodismo profesional, el agasajado dijo que "un buen periodismo ayuda a fortalecer la democracia y ayuda a un buen sistema de justicia, y es algo por lo que los periodistas hacemos lo que hacemos".

"Debemos evitar que sigan existiendo injusticia y, obviamente, ayudar a tener un bue país". Douglas Cuevas, periodista galardonado.

"Es una profesión que no es fácil, pero que todos los días me sorprende y me deja una satisfacción personal muy grande, por sentir que estoy contribuyendo a favor de mi país", puntualizó.

Otras premiaciones

En el evento también se reconoció a Jun Na'oj, una red de comunicadoras indígenas, en la categoría de Radio y Comunicación Digital, a eP Investiga en la categoría de Periódico Digital, y en la categoría de Trayectoria Periodistica-Medallón Rigoberto Bran Azmitia se condecoró a La Hora y familia Marroquín.

También se reconoció y premió a la periodista Lucía Dubón, por su labor como presidenta del Instituto de Previsión Social del Periodista.

"Estén contentos"

La destacada escritora y periodista María Eugenia Gordillo, resaltó la relevancia del periodismo escrito, criticó el anonimato en las notas y recordó que esos premios se entregan desde el 2001.

Lea también: Con quién compartir en Navidad: guía para priorizar lo importante y encontrar momentos para descansar

Envió un mensaje a los periodistas: "Firmen y háganse responsables de sus notas, no tengan miedo. Y si no, no publiquen (…) Nunca abandonen la veracidad y estén siempre contentos de lo que están publicando".

La celebración finalizó con la interpretación del talentoso músico David Franco.