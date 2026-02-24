“Mi corazón sufre por él”: Hilary Duff recuerda a Robert Carradine, su padre en Lizzie McGuire

Conocido por producciones como La venganza de los nerds y por la serie de Disney Lizzie McGuire, el actor Robert Carradine murió a los 71 años, luego de enfrentar un diagnóstico de trastorno de bipolaridad.

Hilary Duff, una de las actrices que compartió pantalla con él en la serie de Disney, se pronunció luego de que fuera anunciada la muerte de Carradine. Fue a través de un comunicado que la familia dio a conocer la noticia, en el que señaló que Carradine se habría suicidado.

“Estamos desconsolados por la pérdida de esta hermosa alma y queremos reconocer la valiente lucha de Bobby contra su batalla de casi dos décadas”, decía el comunicado, según lo recopilado por The New York Times.

Ante la noticia, la actriz, conocida por encarnar a Lizzie McGuire, compartió un mensaje de despedida en el que destacó: “Esto duele. Es muy difícil afrontar esta realidad sobre un viejo amigo”.

Asimismo, recordó los momentos que compartieron en el set y recalcó que siempre había “tanta calidez en la familia McGuire y siempre me sentí tan cuidada por mis padres en pantalla”, en referencia a Carradine y al resto del elenco de la serie.

En un mensaje emotivo, Hilary Duff resaltó que estará eternamente agradecida por ello. “Estoy profundamente triste de saber que Bobby estaba sufriendo. Mi corazón sufre por él, su familia y todos los que lo amaban”.

Así fue como la actriz recordó a Robert Carradine, quien tuvo una carrera amplia en la industria que abarcó casi cinco décadas. Fue en la década del 2000 cuando el actor conquistó a una nueva generación al interpretar a Sam McGuire.

En esta serie de Disney, el actor participó durante más de 60 capítulos, que se convirtieron en uno de los éxitos de ese tiempo. Asimismo, formó parte de la película The Lizzie McGuire Movie.

Por su parte, el actor Jake Thomas, quien formó parte de la familia McGuire, también se pronunció: “Mi corazón duele hoy. Tuve la fortuna de conocer a Bobby durante la mayor parte de mi vida y fue uno de los tipos más geniales que podrías conocer. Divertido, pragmático, a veces gruñón, siempre un poco excéntrico”, dijo.

Más allá de sus logros y títulos, Thomas destacó que Robert Carradine era familia: “Tengo muchos recuerdos entrañables de momentos con él y con su familia a lo largo de mi vida. Buenos momentos, momentos difíciles y muchas risas en medio”, agregó.