El fin de semana se celebró una de las bodas más esperadas del mundo de la farándula: la de la cantante Miley Cyrus y el músico Maxx Morando, quienes contrajeron matrimonio el sábado 21 de noviembre del 2026.

La ceremonia tuvo lugar en Palm Springs, California, un año después de que la pareja anunciara su compromiso, en compañía de familiares y amigos que fueron testigos de su unión.

Y así, al dar el “sí” ante el altar, Miley despidió sus 33 años, pues solo dos días después celebraría su cumpleaños.

Su padre, Billy Ray Cyrus, aprovechó la ocasión para felicitar a su “pequeña” y expresarle lo orgulloso que se siente de ella. El también artista compartió en Instagram una conmovedora publicación en la que se refirió a su unión con Morando.

“¡Mi pequeña se casó con el amor de su vida! No puedo describir lo hermoso que se sintió tener a toda mi familia junta en una habitación, unida por el amor”, escribió el padre en la primera parte de su mensaje.

En la publicación, Billy Ray se dirige a Miley, a quien asegura que no existen palabras para expresar lo orgulloso que se siente de ella.

“Miley, palabras no pueden empezar a expresar lo orgulloso que me haces cada día... ¡Soy el padre más orgulloso del mundo!”.

Además, aprovechó la publicación para dar la bienvenida a su yerno, Maxx Morando.

“¡Es un honor darte la bienvenida a la familia! Ustedes dos chicos son una pareja hecha en el cielo...”.

El mensaje concluyó con la felicitación de cumpleaños para su hija.

“Feliz, feliz cumpleaños, Miley. ¡No puedo esperar para seguir celebrándote hoy y para siempre!”, escribió junto a emojis de confeti y un corazón rojo.

La publicación estuvo acompañada de un carrusel de fotografías que comienza con una muy especial: la imagen de Billy Ray y Miley, ambos de pie y tomados de la mano, con ella recostada en el pecho de su padre, como si estuvieran bailando.

Además de mostrar distintos momentos de la ceremonia, el carrusel termina con una foto de hace más de 20 años, en la que se ve a Miley de niña, haciendo un guiño y usando una visera con el nombre de su padre.

Solo dos horas antes, Miley también había acudido a las redes sociales para agradecer por la vida y dar la bienvenida a sus 34 años.

“Despertarme en mi cumpleaños 34 sintiéndome tan agradecida. Gracias por todos los deseos y a todos los que hicieron de este fin de semana un recuerdo que apreciaremos para toda la vida y más allá”, escribió la artista en Instagram.

Ella también compartió un carrusel de fotografías en el que destacan las del sábado 21 de noviembre, cuando se casó con Morando. En ellas se ve a la artista con su pareja, compartiendo momentos con sus invitados y presumiendo la decoración de flores blancas.

Entre las fotografías incluyó una que también publicó su padre, Billy Ray, en la que aparece abrazada a él.

Miley Cyrus cumplió 34 años el lunes 23 de noviembre del 2026.

Este es el segundo matrimonio de Miley Cyrus, quien en el 2018 se casó con el actor australiano Liam Hemsworth, del que se separó ocho meses después.