Óscar 2026: Michael B. Jordan celebra su premio a Mejor Actor por Sinners en In-N-Out de Los Ángeles

Sin duda, una de las noches más especiales para el equipo de la película Los pecadores (Sinners) fue la gala de los Óscar, donde obtuvo cuatro galardones, solo por debajo de la gran ganadora Una batalla tras otra.

La noche del 15 de marzo quedará grabada en el mundo del cine, luego de que Michael B. Jordan, nominado por primera vez al Óscar en la categoría de mejor actor protagonista, se llevara el galardón frente a favoritos como Timothée Chalamet y Wagner Moura.

Tras la ceremonia, el actor decidió celebrar de una manera particular en una hamburguesería, a la que acudió para cenar después de la gala.

Por medio de redes sociales se viralizó el momento en que Michael B. Jordan llegó a una hamburguesería horas después de consolidarse como uno de los mejores actores de la temporada.

Con el premio en mano, el actor se dirigió a un restaurante In-N-Out de Los Ángeles, donde fue seguido por fotógrafos y admiradores.

A altas horas de la noche, el actor decidió buscar algo de cenar en el establecimiento. Mientras esperaba su pedido en la barra, firmó autógrafos para empleados que se mostraban sorprendidos por su visita.

Entre aplausos y muestras de alegría, Michael B. Jordan posó dentro de la hamburguesería junto a su premio Óscar, momento que se volvió uno de los favoritos de los internautas fuera del Dolby Theatre de Los Ángeles.

Michael B. Jordan pulls double duty as the Smokestack Twins and wins the Lead Actor Oscar for SINNERS. #Oscars pic.twitter.com/ZghbO6OkTQ — The Academy (@TheAcademy) March 16, 2026

Michael B. Jordan se volvió tendencia en redes sociales luego de ganar el Óscar a Timothée Chalamet y darle a la producción de Los pecadores su cuarto galardón en la 98 edición de los Premios de la Academia de Hollywood.

El actor interpreta a dos gemelos llamados Smoke y Stack en el thriller sobrenatural ambientado en la década de 1930. En la historia, los hermanos regresan a casa después de la Primera Guerra Mundial y deben enfrentarse a vampiros que acechan su pueblo.

La película Los pecadores (Sinners) se consolidó como la cinta más nominada de la 98 edición de los Premios de la Academia de Hollywood, con 16 categorías, superando a Titanic y La La Land. Finalmente obtuvo cuatro premios.

Michael B. Jordan, ganador del Óscar a mejor actor por ‘Pecadores’, fue a celebrar su premio a la hamburguesería In-N-Out de Los Ángeles 📽️ #Oscars pic.twitter.com/WhUBGWm7Rt — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) March 16, 2026

En su discurso, Michael B. Jordan agradeció a su familia, a su madre —quien lo acompañó en la alfombra roja— y a su padre, quien viajó desde Ghana para el evento.

Asimismo, el actor destacó el esfuerzo de quienes lo precedieron y honró su legado y memoria. En su discurso resaltó: “Estoy aquí gracias a quienes me precedieron”, y mencionó a figuras como Sidney Poitier, Denzel Washington, Jamie Foxx, Forest Whitaker y Will Smith.