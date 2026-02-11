Miércoles de Ceniza 2026: horario de misas en Antigua Guatemala 2026

El Miércoles de Ceniza se celebrará el próximo 18 de febrero y marca el inicio de la Cuaresma, tiempo de preparación para la Pascua de Resurrección. Millones de católicos en todo el mundo asistirán a las iglesias para recibir la imposición de la ceniza. Durante estos cuarenta días los cristianos se preparan para la Semana Santa mediante ayuno, la oración y penitencia.

Con el símbolo de la ceniza impuesta en la frente, “renovamos las promesas que hicimos en el bautismo, momento en el cual murió nuestra vida pasada y nacimos a una nueva vida en Cristo”, describe el portal de EWTN.

La Cuaresma recuerda los 40 días que Jesús pasó en el desierto, tentado por Satanás. “Quizá podemos pensar en los clásicos desiertos de arena y soledad, de peligros y emboscadas. Pero para nosotros, hoy en día, los desiertos más difíciles de afrontar son el cansancio y las dificultades del vivir o la aridez de nuestras vidas”, reflexiona un artículo publicado por El Vaticano.

Durante este periodo, la Iglesia católica invita a los fieles a dedicar tiempo a la oración y al ayuno. Este ayuno no es solo físico: también se trata de renunciar al egoísmo, la desconfianza, las falsas seguridades, el odio y la indiferencia.

A continuación, algunos de los horarios confirmados en Antigua Guatemala para recibir la imposición de la ceniza:

Antigua Guatemala