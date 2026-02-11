Escenario
Miércoles de Ceniza 2026: horario de misas en Antigua Guatemala 2026
Con la ceniza en la frente, los fieles recuerdan su fragilidad y renuevan el compromiso de vivir según el Evangelio. A continuación, algunos horarios confirmados en Antigua Guatemala para la imposición de ceniza.
Imposición la ceniza a un devoto durante la celebración del Miércoles de Ceniza. (Foto Prensa Libre: EFE)
El Miércoles de Ceniza se celebrará el próximo 18 de febrero y marca el inicio de la Cuaresma, tiempo de preparación para la Pascua de Resurrección. Millones de católicos en todo el mundo asistirán a las iglesias para recibir la imposición de la ceniza. Durante estos cuarenta días los cristianos se preparan para la Semana Santa mediante ayuno, la oración y penitencia.
Con el símbolo de la ceniza impuesta en la frente, “renovamos las promesas que hicimos en el bautismo, momento en el cual murió nuestra vida pasada y nacimos a una nueva vida en Cristo”, describe el portal de EWTN.
La Cuaresma recuerda los 40 días que Jesús pasó en el desierto, tentado por Satanás. “Quizá podemos pensar en los clásicos desiertos de arena y soledad, de peligros y emboscadas. Pero para nosotros, hoy en día, los desiertos más difíciles de afrontar son el cansancio y las dificultades del vivir o la aridez de nuestras vidas”, reflexiona un artículo publicado por El Vaticano.
Durante este periodo, la Iglesia católica invita a los fieles a dedicar tiempo a la oración y al ayuno. Este ayuno no es solo físico: también se trata de renunciar al egoísmo, la desconfianza, las falsas seguridades, el odio y la indiferencia.
A continuación, algunos de los horarios confirmados en Antigua Guatemala para recibir la imposición de la ceniza:
Antigua Guatemala
- Escuela de Cristo, (1a. Avenida Sur, Calle de los Pasos, Esquina Belén). Misa e imposición de ceniza: 7, 10, 12, 18 y 20 horas.
- San José de Catedral. Misa e imposición de ceniza: 7, 10, 17 y 19 horas.
- Ermita Santa Lucía. Misa e imposición de ceniza: 18 horas.
- San Bartolomé Becerra. Misa e imposición de ceniza: 18 horas.
- Santa Inés del Monte Pulciano. Misa e imposición de ceniza: 19 horas.
- San Juan del Obispo. Misa e imposición de ceniza: 19 horas.
- San Pedro Panorama. Misa e imposición de ceniza: 18 horas.
- San Felipe de Jesús. Misa e imposición de ceniza: 7, 10, 12, 17 y 19 horas.
- Iglesia de la Merced. Misa e imposición de ceniza: 8, 10, 12, 17 y 19 horas.