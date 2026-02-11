Miércoles de Ceniza 2026: horario de misas en la ciudad de Guatemala

Miércoles de Ceniza 2026: horario de misas en la ciudad de Guatemala

Estos son los horarios de misa e imposición de ceniza confirmados en la ciudad de Guatemala para el Miércoles de Ceniza.

El Mircoles de Ceniza marca el inicio de la Cuaresma, los das en que la Iglesia Catlica invita a sus fieles a prepararse, por medio de la misericordia y el arrepentimiento, y a prepararse para revivir la pasin, muerte y resurreccin de Cristo varias personas se hicieron presentes a la iglesia la Merced en la zona 1 donde inciso una misa luego el sacerdote les coloco al cruz de ceniza en al frente Fotografa. Prensa Libre. Erick Avila. 14/02/2024

El Miércoles de Ceniza marca el inicio de la Cuaresma, un periodo en el que la Iglesia católica invita a los fieles a prepararse, mediante la misericordia y el arrepentimiento, para revivir la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)

El Miércoles de Ceniza es el día en que comienza la Cuaresma. Ocurre cuarenta días antes del Viernes Santo. Este año será el próximo miércoles 18 de febrero.

La marca en la frente simboliza la propiedad de una persona. Al tener la frente marcada con la señal de la cruz, se simboliza que la persona pertenece a Jesucristo, quien murió en la cruz, explica el portal EWTN.

Desde el siglo II, los cristianos se preparaban para la Pascua con dos días de ayuno y penitencia. Con el tiempo, estas prácticas se extendieron a toda la Semana Santa. Ya en el año 325, el Concilio de Nicea reconocía un periodo de preparación de 40 días, inspirado en el ejemplo de Jesús, quien ayunó durante 40 días en el desierto. La página oficial del Vaticano también recuerda los 40 años que el pueblo de Israel pasó en el desierto, así como los 40 días de ayuno de Moisés en el Sinaí y de Elías en el Horeb.

La Iglesia incorporó el uso de las cenizas para marcar el inicio del tiempo penitencial de la Cuaresma, un periodo en el que se recuerda la fragilidad humana y se invita al arrepentimiento. En la liturgia actual del Miércoles de Ceniza, las cenizas provienen de las palmas que fueron bendecidas el año anterior durante la procesión del Domingo de Ramos.

Durante la celebración, el sacerdote bendice las cenizas e impone un poco en la frente de los fieles en forma de cruz, mientras pronuncia una de estas frases: “Acuérdate de que eres polvo y al polvo volverás” o “Convertíos y creed en el Evangelio”.

Zona 1

  • Parroquia La Merced (5 calle 11‑73) — 7, 10, 12, 16 y 18 horas.
  • Templo de La Recolección (3 avenida y 3a. calle) — Misa e imposición de ceniza: 7, 11, 17 y 19.30 horas.
  • Parroquia Nuestra Señora De Los Remedios, Templo El Calvario (6a avenida 18‑36) — Misa e imposición de ceniza: 6.30, 8.30, 10, 12, 14.30, 17 y 18.30
  • Catedral Metropolitana (7a. Avenida 6-73, zona 1) misa e imposición de ceniza a las 8, 12 y 17 horas misa, únicamente imposición a las 10 y 15 horas.
  • Parroquia Santo Domingo, Basílica Nuestra Señora del Rosario, (12 avenida 10-09) misa e imposición de ceniza: 6.30, 8, 12, 16.30 y 18.30 horas
  • Templo de San Francisco, (6a. Avenida y 13 calle)- misa e imposición de ceniza: 7, 10, 12, 17 y 19 horas
  • Beaterio de Belén (14 calle 9-30 zona)-misa e imposición de ceniza: 8, 10, 12 y 19 horas
  • Iglesia Belén,  (13 calle 10-09) misa e imposición 6.30, imposición durante el día hasta las 18 horas.
  • Santuario de la Virgen del Cerrito del Carmen, misa e imposición de ceniza: 7, 11 y 17 horas
  • Templo Nuestra Señora de Candelaria, misa e imposición de ceniza: (13 avenida 1-12)7, 9, 12, 16, 18 y 20 horas.

