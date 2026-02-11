Miércoles de Ceniza 2026: horario de misas en la ciudad de Guatemala

El Miércoles de Ceniza es el día en que comienza la Cuaresma. Ocurre cuarenta días antes del Viernes Santo. Este año será el próximo miércoles 18 de febrero.

La marca en la frente simboliza la propiedad de una persona. Al tener la frente marcada con la señal de la cruz, se simboliza que la persona pertenece a Jesucristo, quien murió en la cruz, explica el portal EWTN.

Desde el siglo II, los cristianos se preparaban para la Pascua con dos días de ayuno y penitencia. Con el tiempo, estas prácticas se extendieron a toda la Semana Santa. Ya en el año 325, el Concilio de Nicea reconocía un periodo de preparación de 40 días, inspirado en el ejemplo de Jesús, quien ayunó durante 40 días en el desierto. La página oficial del Vaticano también recuerda los 40 años que el pueblo de Israel pasó en el desierto, así como los 40 días de ayuno de Moisés en el Sinaí y de Elías en el Horeb.

La Iglesia incorporó el uso de las cenizas para marcar el inicio del tiempo penitencial de la Cuaresma, un periodo en el que se recuerda la fragilidad humana y se invita al arrepentimiento. En la liturgia actual del Miércoles de Ceniza, las cenizas provienen de las palmas que fueron bendecidas el año anterior durante la procesión del Domingo de Ramos.

Durante la celebración, el sacerdote bendice las cenizas e impone un poco en la frente de los fieles en forma de cruz, mientras pronuncia una de estas frases: “Acuérdate de que eres polvo y al polvo volverás” o “Convertíos y creed en el Evangelio”.

