Cascarones en Guatemala 2026: Qué son, cómo se elaboran y por qué se vinculan con el carnaval

En muchos hogares guatemaltecos, el carnaval se llena de color con los cascarones, esas cáscaras de huevo vacías que se pintan y se rellenan con papel picado o confeti. Su objetivo: estallar en la cabeza de familiares y amigos en medio de la algarabía.



El creador de contenido Miguel Babo, en su canal de TikTok, mostró recientemente cómo se elaboran estos cascarones en San Pedro Sacatepéquez. Las familias recolectan las cáscaras de huevos durante todo el año, las limpian, las secan y las decoran con esmero.

Esta tradición incluye tener cuidado en el momento de quebrar los huevos para que quede un orificio en la punta del mismo y permita que tenga la forma ideal para rellenarlo.

La creatividad de los guatemaltecos también ha dejado de darle únicamente color sino a hacer diseños divertidos y personajes con los cascarones. Pero de dónde viene esta tradición y cómo llega hasta nuestros días.

¿De dónde viene el carnaval? Una mirada a sus orígenes

Actualmente, la fecha del carnaval sigue dependiendo de los 40 días anteriores a la Pascua, por lo que se celebra en días diferentes cada año, pero siempre entre los meses de febrero y marzo. En el 2026 será el martes 17 de febrero.

El carnaval, como se sabe, es una tradición sumamente antigua. Según la Enciclopedia Británica, el carnaval tiene raíces en costumbres católicas del antiguo Imperio romano, celebradas antes de la Cuaresma. Con el paso del tiempo, estas prácticas se expandieron a otras regiones y adquirieron nuevas formas.

Una investigación hecha por Carlo René García Escobar (1948-2018) publicado por el Centro de Estudios Folklóricos (CEFOL), hoy Centro de Estudios de las Culturas de Guatemala (CECEG) describe que unque hoy se le considera una tradición occidental, el carnaval tiene antecedentes en rituales del Medio Oriente, incluidos Egipto, Grecia y Roma. En la era cristiana se integró a las efemérides religiosas como un momento para despedirse de los placeres y prepararse espiritualmente para la Semana Santa.

Durante la Edad Media, los carnavales florecieron en Europa y, siglos más tarde, en América adquirieron características propias derivadas del mestizaje, la influencia africana y las tensiones sociales. Este carácter subversivo permitía a las clases oprimidas cuestionar simbólicamente el orden establecido, agregó García Escobar en su investigación.

Otros registros estiman que la tradición de los cascarones podría estar desde el sigo XVIII. Toma como referencia una celebración denominada “mascaradas” en las que textos de esa época hablaban de algunos atropellos que se cometían porque a las personas se les tiraba harina y se les quebraban huevos, describió un artículo de Prensa Libre.

En provincias españolas (como Lopera, en Jaén, y Águilas, en Murcia) aún se acostumbra pintar los cascarones y rellenarlos de papelitos de colores tal como se hace en Guatemala y probablemente en otras regiones de Centroamérica.

Personas rompen con la cabeza cascarones de huevos rellenos de confeti y harina con motivo del martes de carnaval. (Foto Prensa Libre: EFE)

Un carnaval de contrastes

El Carnaval de Mazate también es una de las más esperadas cada año en Guatemala y se distingue por desfiles y fiestas organizadas para el gran día.

La Municipalidad de Mazatenango, Suchitepéquez, anunció el 20 de enero pasado la cancelación del Carnaval Mazateco 2026, debido a la situación de inseguridad que afecta al país y que recientemente ha incluido ataques armados contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), atribuidos a la pandilla del Barrio 18.

El color, el brillo se vive cada año en el Carnaval de Mazatenango que fue suspendido en 2026. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza)

Según el comunicado oficial, la decisión se tomó tras una “evaluación responsable del contexto actual de seguridad a nivel nacional” y busca prevenir riesgos ante actividades que implican concentraciones masivas.

La cancelación del Carnaval de Mazatenango se anunció dos días después de que el presidente Bernardo Arévalo declaró el estado de sitio por 30 días, una medida que autoriza detenciones e interrogatorios sin orden judicial y suspende derechos de reunión y manifestación.

Ya sea con cascarones hechos en casa o con grandes desfiles urbanos, el carnaval sigue siendo una tradición viva y un pretexto para celebrar, reír y pasarla bien.